Antalya’da 20 binden fazla kelebek ziyaretçilerle buluşuyor

"Çok küçük kelebekler olduğu gibi, bir avuç büyüklüğünde olanlar da ziyaretçilerimizin dikkatini çekiyor. Akdeniz ikliminde kurulan bir işletmeyiz. Kelebekler daha çok tropikal yağmur ormanları ve ekvator kuşağında yaşıyor. Biz de burada bu iklimi oluşturarak ziyaretçilerimize farklı bir deneyim sunuyoruz. Bunu bir hikâye içerisinde kurguladık.