Antalya’da 20 binden fazla kelebek ziyaretçilerle buluşuyor
Antalya'da tropikal iklimiyle 20 türden 20 binden fazla kelebeğe ev sahipliği yapan Butterfly World, ziyaretçilerine farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor. Pupaların kelebeğe dönüşüm sürecinin de gözlemlenebildiği merkezin işletme müdürü İsmail Arık, "Kelebekler daha çok tropikal yağmur ormanları ve ekvator kuşağında yaşıyor. Biz de burada bu iklimi oluşturarak ziyaretçilerimize farklı bir deneyim sunuyoruz. Bunu bir hikâye içerisinde kurguladık" dedi.