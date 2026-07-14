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Antalya’da 20 binden fazla kelebek ziyaretçilerle buluşuyor

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Antalya’da 20 binden fazla kelebek ziyaretçilerle buluşuyor

Antalya'da tropikal iklimiyle 20 türden 20 binden fazla kelebeğe ev sahipliği yapan Butterfly World, ziyaretçilerine farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor. Pupaların kelebeğe dönüşüm sürecinin de gözlemlenebildiği merkezin işletme müdürü İsmail Arık, "Kelebekler daha çok tropikal yağmur ormanları ve ekvator kuşağında yaşıyor. Biz de burada bu iklimi oluşturarak ziyaretçilerimize farklı bir deneyim sunuyoruz. Bunu bir hikâye içerisinde kurguladık" dedi.

#1
Foto - Antalya’da 20 binden fazla kelebek ziyaretçilerle buluşuyor

Kepez ilçesinde bu yıl faaliyete geçen Butterfly World Antalya, özel ışık, ısı ve nem ortamıyla kelebeklerin doğal yaşamına uygun tropikal iklim koşulları sunuyor.

#2
Foto - Antalya’da 20 binden fazla kelebek ziyaretçilerle buluşuyor

İşletmede, dünyanın en büyüklerinden atlas kelebeğinden renkleriyle dikkati çeken mavi morfoya kadar 20 türden 20 binden fazla kelebek bulunuyor.

#3
Foto - Antalya’da 20 binden fazla kelebek ziyaretçilerle buluşuyor

Tropikal iklim koşullarıyla farklı bir dünyanın kapılarını aralayan işletmede rengarenk kanatlarıyla uçan kelebekler, çiçekler ya da meyvelerle besleniyor.

#4
Foto - Antalya’da 20 binden fazla kelebek ziyaretçilerle buluşuyor

Ziyaretçiler ayrıca dünyanın farklı bölgelerinden gelen pupaları görerek bunların kelebeğe dönüş serüvenine tanıklık edebiliyor.

#5
Foto - Antalya’da 20 binden fazla kelebek ziyaretçilerle buluşuyor

Butterfly World Antalya İşletme Müdürü İsmail Arık, işletmedeki kelebek türü sayısını kısa süre sonra 40'a yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

#6
Foto - Antalya’da 20 binden fazla kelebek ziyaretçilerle buluşuyor

Ziyaretçilerin rengarenk ve farklı boyutlardaki kelebekleri görme fırsatı yakaladığını belirten Arık, şöyle konuştu:

#7
Foto - Antalya’da 20 binden fazla kelebek ziyaretçilerle buluşuyor

"Çok küçük kelebekler olduğu gibi, bir avuç büyüklüğünde olanlar da ziyaretçilerimizin dikkatini çekiyor. Akdeniz ikliminde kurulan bir işletmeyiz. Kelebekler daha çok tropikal yağmur ormanları ve ekvator kuşağında yaşıyor. Biz de burada bu iklimi oluşturarak ziyaretçilerimize farklı bir deneyim sunuyoruz. Bunu bir hikâye içerisinde kurguladık.

#8
Foto - Antalya’da 20 binden fazla kelebek ziyaretçilerle buluşuyor

İşletmeye gelen misafirler, Antalya'nın meşhur 5 yıldızlı otellerinin lobilerini andıran bir alanda karşılanıyor. Ardından farklı bir dünyaya geçişleri, fizikte kullanılan 'solucan tüneli' kavramından esinlenerek oluşturduğumuz tünel aracılığıyla gerçekleşiyor. 15 metrelik bu tünelden geçen ziyaretçiler, kendilerini Akdeniz ikliminden tropikal bir dünyaya geçmiş gibi hissediyor."

#9
Foto - Antalya’da 20 binden fazla kelebek ziyaretçilerle buluşuyor

İşletmede yağmur ormanları, kuş parkı gibi farklı konseptlerin bulunduğunu ifade eden Arık, "Örneğin sadece Amazon ormanlarında yaşayan suya, toprağa ihtiyaç duymadan nemden aldığı vitamin ve suyla beslenen bitki türlerine ev sahipliği yapıyoruz. Kelebeklerin yanı sıra 150 metrekarelik gölette koi balıkları ve tropik kuşlar da ilgi çekiyor. Ziyaretçiler şelale ve gölet ortamında, tropikal iklimde kuş sesleri arasında kelebeklerle bir arada olma fırsatı yakalıyor." dedi.

#10
Foto - Antalya’da 20 binden fazla kelebek ziyaretçilerle buluşuyor

Arık, merkezdeki kelebeklerin çiçek nektarının yanı sıra muz, portakal, kavun ve karpuz gibi meyveler ile meyve sularıyla beslendiğini sözlerine ekledi.

#11
Foto - Antalya’da 20 binden fazla kelebek ziyaretçilerle buluşuyor

Butterfly World Antalya’dan kareler…

#12
Foto - Antalya’da 20 binden fazla kelebek ziyaretçilerle buluşuyor

Butterfly World Antalya’dan kareler…

#13
Foto - Antalya’da 20 binden fazla kelebek ziyaretçilerle buluşuyor

Butterfly World Antalya’dan kareler…

#14
Foto - Antalya’da 20 binden fazla kelebek ziyaretçilerle buluşuyor

Butterfly World Antalya’dan kareler…

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