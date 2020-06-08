  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hakkari'de patlayıcıyla güçlendirilmiş top mühimmatı ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-08 15:04:58 -
Hakkari'de patlayıcıyla güçlendirilmiş top mühimmatı ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlere ait 6 el yapımı patlayıcıyla güçlendirilmiş top mühimmatı, kablo ve fünye ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Önceki gün ilçeye bağlı Tütünlü köyü kırsalında teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonda 6 el yapımı patlayıcı ile güçlendirilmiş top mühimmatı, amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, 10 metre kablo, 2 elektrik infilaklı fitil ile güçlendirilmiş fünye ve uyku tulumu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun şekilde imha edilmiş olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.''

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı