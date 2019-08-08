Hakkari’de operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda üç PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda üç PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, “Hakkari bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda üç PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.” ifadesine yer verildi.

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