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Yerel Hakkari'de operasyon! 20 kilo 600 gram eroin ele geçirildi
Yerel

Hakkari'de operasyon! 20 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçlerinin ilçedeki bir arazide yaptığı aramada 20 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 17:20:00 -
Hakkari'de operasyon! 20 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, ilçedeki bir arazide yapılan aramada 20 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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