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Yerel Hakkari'de onlarca yerleşim yerine ulaşım engeli
Yerel

Hakkari'de onlarca yerleşim yerine ulaşım engeli

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde bulunan 50 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 12:00:00 -
Hakkari'de onlarca yerleşim yerine ulaşım engeli

Hakkari'de etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Hakkari merkeze bağlı 7 köy, 26 mezra, Yüksekova'da 6 mezra, Şemdinli ilçesinde ise 5 köy, 16 mezra yolu olmak üzere 50 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Öte yandan, kent merkezine 12 kilometre mesafedeki 2 bin 800 rakımlı Mergabütan Kayak Merkezinde mahsur kalan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

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