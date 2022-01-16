Hakkari’de okullar tatil mi? 17 Ocak 2022 Hakkari Valiliği'nden kar tatili açıklaması!

Hakkari'de yarın okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için yoğun kar yağışı ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Hakkari için turuncu uyarısı yaparken, Hakkari ve ilçelerinde yarın okul tatili için gözler Hakkari Valiliğine çevrilmişti. Son dakika haberine göre Hakkari Valiliği yarın için kar tatili açıklaması yaptı.

Hakkari’de okullar tatil mi?

Hakkari’de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "İl merkezi ve ilçelerimizde meydana gelen yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle valiliğimiz kararıyla eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de izinli sayılacaktır" dedi.