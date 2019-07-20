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Hakkari’de kurumlar arası halı saha futbol turnuvası

Hakkâri Haber TV tarafından düzenlenen ve 22 takımın katıldığı kurumlar arası halı saha futbol turnuvasının şampiyonu Hakkâri Sanayi Sitesi Takımı oldu.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:30
Hakkari’de kurumlar arası halı saha futbol turnuvası

Hakkâri Haber TV tarafından düzenlenen ve 22 takımın katıldığı kurumlar arası halı saha futbol turnuvasının şampiyonu Hakkâri Sanayi Sitesi Takımı oldu.


Hakkari’deki bir halı saha tesislerinde yapılan final maçı büyük ilgi gördü. Çekişmeli ve centilmenlik havasında geçen müsabakada sevinen taraf, final maçında rakibi VEDAŞ’ı mağlup eden Hakkâri Sanayi Sitesi Takımı oldu. Kupa töreninde konuşan Hakkâri Haber TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Taş, Hakkâri’nin kabuğunu kırarak sosyal ve kültürel etkinliklerde dikkat çekmeye devam ettiğini söyledi. Taş, "Spor; dayanışmadır, kaynaşmadır, barıştır. Biz hakkarihabertv.com ailesi olarak kurumlar arası futbol müsabakasına ev sahipliği yapmanın sevicini yaşadık. Bu turnuvaya iştirak eden tüm takımları tebrik ediyoruz. Bu tür projelerimiz devam edecektir. Şampiyon olan Sanayi Sitesi Takımının başkanı, futbolcularını ve takıma destek veren herkesi kutluyorum. Finale kadar çıkma başarısı gösteren VEDAŞ Takımını da ayrıca kutluyorum" dedi.


Müsabakadan sonra her iki takıma ve dereceye giren futbolculara kupa ve teşekkür belgeleri verildi.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:30
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