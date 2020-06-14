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Yerel

Hakkari’de kazılan yollara belediye ekipleri anında müdahale ediyor

Hakkari’nin devam eden doğalgaz çalışmaları nedeniyle tahrip olan yollara belediye ekipleri anında müdahale ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 11:30:49 -
Hakkari’de kazılan yollara belediye ekipleri anında müdahale ediyor

Hakkari’nin devam eden doğalgaz çalışmaları nedeniyle tahrip olan yollara belediye ekipleri anında müdahale ediyor.


Doğalgaz düşeme çalışmaları nedeniyle yollarda tahribatlar meydana geldi. Bazı yollar asfalt yapılıncaya kadar geçici bir şekilde onarılırken, toz içinde kalan yollar ise itfaiye ekipleri tarafından sabahın ilk saatlerinden itibaren yıkanmaya başlandı.


Kayacan Caddesi ile bazı caddelerde de doğalgaz çalışmaları devam ediyor.

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