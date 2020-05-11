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Hakkari’de Kavaklı-3 operasyonu

Hakkari’de terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik Kavaklı-3 Operasyonu başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 15:24:02 -
Hakkari’de Kavaklı-3 operasyonu

Hakkari’de terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik Kavaklı-3 Operasyonu başlatıldı.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve güvenlik korucularının katılımıyla 7 Mayıs 2020 tarihinde PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sığınak, depo ve barınma alanı olarak kullandıkları bölgeleri tespit ederek kullanılmaz hale getirmek; yardım, yatakçı ve işbirlikçilerini yakalamak maksadıyla Kavaklı-3 Operasyonu başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “İlimiz merkez Taşbaşı köyü kırsal alanında tespit edilen mağara içerisinde 7 adet EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği ele geçirilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce Çimenli köyü kırsal alanında yapılan çalışmalarda 2 adet el bombası, çok sayıda örgütsel doküman ve Yüksekova ilçesi Akpınar köyü kırsal alanında 57 adet av tüfeği ele geçirilmiş olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

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