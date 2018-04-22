Hakkari’de kar sürprizi

Hakkari’de akşam saatlerinde etkili olan yağmur, sabah erken saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde bulunan birçok mahalle ve dağlar beyaza büründü.

Bazı vatandaşlar meyve ağaçlarının üzerindeki kar yığınlarını elleriyle temizledi. Bazı vatandaşlar, hava sıcaklığının birden düştüğünü belirterek, "Kar, Hakkari’de 22 Nisan’da sürpriz yaptı ama burası Hakkari ve biz alışığız. Yağmur ve kar berekettir, yeter ki çiçek açan meyve ağaçlarına zarar vermesin. Yağmasını isteriz” dediler.