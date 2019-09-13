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Hakkari’de kantin denetimi

Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ile zabıta ekipleri, merkezde bulunan okul kantinlerini denetledi.

13 Eylül 2019 Cuma 13:17
Hakkari’de kantin denetimi

Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ile zabıta ekipleri, merkezde bulunan okul kantinlerini denetledi.


Hakkari kent merkezinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı açılışına müteakip öğrencilerin sağlıklı, güvenli ve hijyenik gıda tüketebilmeleri için okul kantinleri mercek altına alındı. Hakkari Belediye Başkanlığı ekipleri, denetimlerin yanı sıra öğrencilere yönelik güvenilir gıda ve hijyen konularında da detaylı bilgi verdiler.


Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, uygulamanın periyodik olarak düzenli yapıldığını ifada ederek, “İlköğretim ve liselerin kantinlerinde denetimlere başladık. Denetlemelerde öncelikle öğrencilerin satın aldığı gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri ve tezgah koşulları açısından kontroller yapılmaktadır. Okullarımızdaki kantinlerde tespit ettiğimiz eksiklikler olduğunda bunları tutanak altına alıyoruz ve yasal işlem uyguluyoruz” şeklinde konuştular.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 13:17
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