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Yerel

Hakkari'de görüldü! Tam 3 metre ve kırmızı

Hakkari'de görülen 3 metrelik kırmızı yılan vatandaşlarda paniğe neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 12:42:00 -
Hakkari'de görüldü! Tam 3 metre ve kırmızı

Hakkari'nin Akçalı köyü Yeniyol mezrasında ortaya çıkan kırmızı renkli yılan köylüler tarafından büyük korkuya sebebiyet verdi.

Havaların ısınmasıyla ülkenin birçok ilinden yılan haberleri gelmeye devam ediyor.

3 metrelik kırmızı yılan

İHA'da yer alan habere göre, Hakkari'nin Akçalı köyüne bağlı Yeniyol mezrasında görünen kırmızı yılan, köylüleri korkuttu.

Birden ortaya çıkan ve uzunluğunun 3 metreden fazla olduğu söylenen yılan yüzünden tarım işlerini yapamayan köylüler, yetkililerden yardım istedi.

Köylüler, sık sık karşılarına çıkan yılanın kendilerini korkuttuğunu açıkladı.

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Yorumlar

Imam

Deprem oluyoruz virüs çıkıyor en son bu kırmızı yılan da imamoğlu'nun seçimleri kazanmadı hepsi buna delalet
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