Hakkari'de görüldü! Tam 3 metre ve kırmızı
Hakkari'de görülen 3 metrelik kırmızı yılan vatandaşlarda paniğe neden oldu.
Hakkari'nin Akçalı köyü Yeniyol mezrasında ortaya çıkan kırmızı renkli yılan köylüler tarafından büyük korkuya sebebiyet verdi.
Havaların ısınmasıyla ülkenin birçok ilinden yılan haberleri gelmeye devam ediyor.
3 metrelik kırmızı yılan
İHA'da yer alan habere göre, Hakkari'nin Akçalı köyüne bağlı Yeniyol mezrasında görünen kırmızı yılan, köylüleri korkuttu.
Birden ortaya çıkan ve uzunluğunun 3 metreden fazla olduğu söylenen yılan yüzünden tarım işlerini yapamayan köylüler, yetkililerden yardım istedi.
Köylüler, sık sık karşılarına çıkan yılanın kendilerini korkuttuğunu açıkladı.