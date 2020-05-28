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Hakkari’de gıda denetimi

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerince market ve bakkallara yönelik denetimler devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 09:26:59 -
Hakkari’de gıda denetimi

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerince market ve bakkallara yönelik denetimler devam ediyor.


Belediye ekipleri aralıksız olarak market ve bakkal denetimlerinde iş yeri açma ruhsatı, iş yeri temizliği, gıdaların tazeliği ve paketli gıdaların son kullanma tarihinin kontrol edilmesi gibi konularda gerekli çalışmaları yapmaya devam ediyor. Ürünlerin son kullanım tarihlerini titizlikle denetleye belediye ekipleri, tüketicilerin aldıkları ürünlerin son kullanma tarihlerine mutlaka bakmaları konusunda uyarıda bulundular.


Belediye ekipleri, denetimlerde bakkal ve marketlerin sahiplerine de sık sık raflardaki ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmelerini ve son kullanma tarihi geçmiş ürünleri aldıkları firmalara iade etmeleri gerektiği uyarılarında da bulundu.

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