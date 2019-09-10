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Hakkari’de fizibilite hazırlama eğitimi başladı

Hakkari Valiliği, İl Proje Koordinasyon Merkezi fizibilite hazırlama eğitiminin başladığını açıkladı.

10 Eylül 2019 Salı 12:33
Hakkari’de fizibilite hazırlama eğitimi başladı

Hakkari Valiliği, İl Proje Koordinasyon Merkezi fizibilite hazırlama eğitiminin başladığını açıkladı.


Hakkâri Valiliği İl Proje Koordinasyon Merkezi tarafından Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’na (DAKA) 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında başvurusu yapılan “Fizibilite Hazırlama Eğitimi” projesi kabul edildi. Hakkari Valiliği İl Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Hakkâri Valiliği İl Proje Koordinasyon Merkezi tarafından DAKA 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında başvurusu yapılan “Fizibilite Hazırlama Eğitimi” Projesi DAKA tarafından kabul edil. Bu kapsamda ilde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personeller ile STK çalışanlarına 5 gün süresince Fizibilite Hazırlama konusunda eğitimler verilecektir. Proje ile gerçekleştirilecek eğitimlerle hedef grup, öncelikli olarak proje hazırlama ve bunları yatırıma çevirebilme kapasitelerini geliştirmiş olacaklardır. Bu kişilerin çalıştığı kamu kurum ve kuruluşları da yatırıma yönelik projelerinin fizibilitelerinin daha doğru ve rantabl hazırlanması ile hem yatırım gerçekleştirme kapasitelerini arttırmış olacak, hem de kaynakların daha doğru olarak kullanılmasını katkı sağlamış olacaklardır. Daha fazla projeyi hayata geçirebileceklerdir. Eğitimle birlikte Sivil Toplum Kuruluşları da; hazırlayacakları fizibilite raporları ile ilin yatırım yapma kapasitesini geliştirilmiş olacaktır. Hazırlanacak iyi fizibilitelerle eldeki öz kaynakların daha doğru kullanımı sağlanacak, ortaya çıkarılacak yatırımların hayata geçirilme yüzdesi artmış olacaktır. Böylece yatırımlarla öncelikli olarak ilin ekonomik ve sosyal yapısına, işgücü kapasitesine ve gelişmişlik düzeyinin beklenen değerlere ulaşmasına katkı sağlanmış olacaktır” denildi.


Proje hakkında bilgi veren Sanayi ve Teknoloji Müdürü ve aynı zamanda İl Proje Koordinasyon Merkez Müdürü Murat Koca; “Kamu kurum ve kuruluşlarında proje planlaması, analizi ve uygulama süreçlerinin iyileştirilmesine, kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik talepler gün geçtikçe artmaktadır. Kaynakların daha doğru ve rantabl kullanımı aşamalarından birini oluşturan fizibilite raporlarının daha nitelikli hazırlanması ihtiyacı bu kapsamında öne çıkmaktadır. İlde önemli yatırım kararlarının verilmesinden önce, iyi hazırlanmış, doğru analizler barındıran ve sağlıklı verilere dayanan bir fizibilite raporu sayesinde mümkün olmaktadır. Proje ile verilecek eğitimlerle birlikte, daha doğru ve nitelikli hazırlanmış fizibilite raporları ile desteklenmiş projelerle, ilin yatırım kapasitesinin artırılmasını ve kaynakların daha fazlasının ilimize çekilmesini sağlanmayı amaçlıyoruz” dedi.


Proje eğitimlerine Valilik toplantı salonunda 5 gün boyunca devam edileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 12:33
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