  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hakkari’de eczaneler dezenfekte edildi

Hakkari Belediyesi ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sıklıkla gittiği eczanelerin tamamını dezenfekte etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 10:15:38 -
Hakkari’de eczaneler dezenfekte edildi

Hakkari Belediyesi ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sıklıkla gittiği eczanelerin tamamını dezenfekte etti.


Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatları doğrultusunda başlattıkları dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Korona virüse karşı başlatılan üst düzey tedbirler kapsamında ildeki kamu kurumlarından sosyal tesislere kadar birçok noktayı ilaçlayan ekipler, halkın yoğun kullandığı yerler de öncelikli olmak üzere dezenfekte ediyor. Bu kez ilde vatandaşların sıklıkla gitmek zorunda olduğu eczaneleri dezenfekte eden belediye ekipleri, bu uygulamanın periyodik olarak devam edeceğini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı