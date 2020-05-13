Hakkari’de dere yatakları temizleniyor

Hakkari Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dere yatakları temizlenmeye başlandı.

Kent merkezinde büyük bir hizmet atağı başlatan Hakkari Belediye Başkanlığı, çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Belediye ekipleri, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte dere yataklarında temizlik çalışması başlattı. Kentin 15 değişik mahallesinde geçmekte olan dere yatakları, belediye ekipleri tarafından çöplerden temizlendi.

Hakkari Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, kent genelinde temizlik çalışması başlattıklarını ifade ettiler. Bundan böyle ‘temiz ve yaşanabilir bir Hakkari için el ele’ sloganı ile halkla birlikte bu çalışmaları sürdüreceklerini belirten yetkililer, Hakkari halkının hizmetin en iyisine layık olduğunu söylediler.