Hakkari'de Çukurca halkı 'AK Parti' dedi! Hakkari'de 1 ilçeyi AK Parti kazandı. Çukurca halkı AK Parti'nin adayı Ensar Dündar'ı belediye başkanlığına seçti.

Resmi olmayan sonuçlara göre Hakkari'nin Çukurca ilçesini AK Parti'nin belediye başkan adayı Ensar Dündar kazandı.

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