0553 313 94 23

Hakkari’de çevreye rastgele atılan çöplerle mücadele

Hakkari’nin değişik mahallelerinde bazı duyarsız mahalle sakinlerinin çevreye rastgele attığı çöplerin kaldırılması için belediye ekipleri tarafından temizliyor.

07 Eylül 2019 Cumartesi 12:49
Hakkari’de çevreye rastgele atılan çöplerle mücadele

Hakkari’nin değişik mahallelerinde bazı duyarsız mahalle sakinlerinin çevreye rastgele attığı çöplerin kaldırılması için belediye ekipleri tarafından temizliyor.


Kentin 15 değişik mahallesinde çöp noktaları bulunmasına rağmen bazı vatandaşların dere yatakları ve araçların giremediği alanlara çöp ve moloz atması tepkilere neden oldu. Rastgele atılan çöplerle mücadele çalışması başlatan Hakkari Belediyesi Çevre Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri iş makinelerinin yardımı ile dere yatakları ve boş alanlarda tonlarca çöp topladığı belirtildi. Duyarsız bazı vatandaşların çöp noktası olmasına rağmen çevreye rastgele çöp attığını belirten vatandaşlar, bu şahısların tespit edilip ceza kesilmesi gerektiğini söylediler.Vatandaşlar, ”Temiz bir Hakkari için çöp toplanma kampanası başlatıldı. Dere yatakları ve açık alanlar çöplerden arındırıldı. İki ay geçmeden etrafa yeniden çöp atılması kabul edilemeyecek bir durumdur. Herkesin belediye ye yardımcı olması gerekir. Çevreye rastgele atılan çöpler canlıların hayatını tehlikeye atıyor. Rüzgar, poşet ve benzeri şeyleri uçuruyor; bunlar da dere yataklarını kirletmeye davam ediyor. Belediye ekipleri geceli gündüzlü çöp topluyor. Yapılan bu çalışma hiçbir ilde yok. Lütfen herkes duyarlı olsan çarşı merkezi ve mahallelerde caddelere veya boş alanlara çöp atanları herkes uyarsın” şeklinde konuştular.


Hakkari Belediyesi Çevre Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri ise kentin birçok noktasındaki dere yataklarında tonlarca çöp çıkarttıklarını belirterek, dere yatakları ve boş alanlara çöp atılmaması uyarısında bulundular.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 12:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rus römorkörü Boğaz'dan geçti
    1. Rus römorkörü Boğaz'dan geçti
    2. Dünyada nesli tükenmekte olan kuş..
    3. Konak Belediyesi’nin standı ilgi odağı..
    4. Arılar tarım işçilerine saldırdı: Çok..
    5. Görevini uzayda tamamlayan insansı..
    6. Akbank’tan TLREF endeksli ticari kredi
    7. Fiat 500 Dolcevita Türkiye’de
    8. Şov peşinde koşan İmamoğlu İstanbul'u..
    9. "Şans" sezaryenle geldi
    10. Kuşadası’nda Kurtuluş Bayramı coşkusu
    11. Kırtasiyelerde okul telaşı başladı
    12. Didim’de Eğitim Sen’li 3 öğretmen..
    13. Konak’tan okullara temizlik harekatı
    14. Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik telefonu
    15. Fındık bahçesinde Hint keneviri..
    16. Kılıçdaroğlu’ndan ‘Yenikapı şovu’ ile..
    17. Bit temizliği nasıl yapılır? Saç..
    18. Mardin'de çıkan çatışmada acı haber
    19. Kürt siyasetçi Galip İlhaner’den..
    20. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna:..
    21. Arılar tarım işçilerine saldırdı: 19..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle..
    23. Aslıhan Karalar kimdir? Aslıhan..
    24. Gezegen unvanı elinden alınan Plüto,..
    25. Jandarma Ağrı Spora başarılar diledi
    26. Bilecikliler Yüksek Sadakat konseri..
    27. Başkan Gültak, öğrencilere yeni eğitim..
    28. İşte EURO 2020 Avrupa Futbol..
    29. Yusufeli’nde üç köy için fiziki..
    30. İBB Başkanı İmamoğlu’ndan Yenikapı..
    Canan Kaftancıoğlu'ndan mahkemede skandal hareket
    Canan Kaftancıoğlu'ndan mahkemede skandal hareket
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...