Hakkari'de bir çuval dolusu Amerikan silahı yakalandı!

Şemdinli ilçesinin Irak sınırında bulunan 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Ketina Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri, keşif ve gözetleme çalışması gerçekleştirdi.



AMERİKAN SİLAHLARI IRAK'A KAÇIRILIRKEN YAKALANDI



Jandarma ekiplerini fark eden bir kişi elindeki çuvalı atarak Irak topraklarına kaçtı.

Ekiplerin açtığı çuvalda, üzerinde 'U.S.A.' ibaresi bulunan 219 tabanca üst kapağı ele geçirildi. Jandarma ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatt