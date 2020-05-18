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Hakkari'de baharda karla mücadele sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-05-18 12:22:43 -
Hakkari'de baharda karla mücadele sürüyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu üs bölgesinin yolunun açılması için 10 gündür çalışma yürütüyor.

İl Özel İdaresi ve şantiye şeflikleri ekipleri, olumsuz hava şartlarının etkili olduğu üs bölgeleri ile yayla yollarını açmak için yoğun mesai harcıyor.

Ekipler, Yüksekova'da kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu 3 bin 400 rakımlı Varkavik Üs Bölgesi'nin yolunu açmak için 10 gündür yoğun çaba gösteriyor.

Karın sertleşmesi nedeniyle zor şartlarda çalışma yürüten ekipler, yolun bazı bölümlerinde ekskavatör kullanarak ilerleyebiliyor.

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