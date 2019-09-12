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Hakkari’de ’’Bağımlılıkla mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı’’

Hakkari’de 2019 yılının üçüncü ’’Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’’ gerçekleştirildi.

12 Eylül 2019 Perşembe 17:06
Hakkari’de ’’Bağımlılıkla mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı’’

Hakkari’de 2019 yılının üçüncü ’’Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’’ gerçekleştirildi.


Valilik Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı’nın başkanlığında yapılan toplantıya ilgili kurum amirleri ve emniyet ile jandarma yetkilileri katıldı. Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, uyuşturucunun ülke için hatta dünya için insanlığa en büyük tehlikelerden birini oluşturduğunu söyledi. Ülkenin uyuşturucu ticaretini transit ülkesi olmaktan çıkıp aynı zamandan maalesef bir pazar ülkesi haline geldiğini belirten Gölbaşı, ’’Uyuşturucu ile mücadele eden kolluk birimlerimiz jandarma ve emniyet birimlerimiz çok kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Hem teknolojiyi kullanarak hem de geçmişteki birikimlerini kullanarak. Fakat bu uyuşturucu ile mücadelenin arz kısmını engeller nitelikte, bir de uyuşturucu ile mücadelenin talep kısmı var. Talep kısmından ise sadece kolluk birimlerinin değil ailenin, bireyin, eğitimin bütün kurum ve kuruluşları aynı zamanda sivil toplum kurumlarının çok büyük katkısına ihtiyaç vardır’’ dedi.


İl Sağlık Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar hakkında, slayt gösterisi eşliğinde katılımcıları bilgilendirdi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 17:06
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