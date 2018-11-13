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Hakkari'de alçak saldırı! Yaralılar var

Hakkari'de terör örgütü PKK, yol çalışması yapan işçilere saldırdı. Füze ile gerçekleştirilen alçak saldırıda yaralanan 3 işçi, helikopterlerle hastaneye kaldırıldı.

13 Kasım 2018 Salı 17:18
Hakkari'de alçak saldırı! Yaralılar var

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, yol çalışması yapan sivil işçilere PKK'lı teröristlerce füzeli saldırıda bulunuldu.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "13.11.2018 günü saat: 14.40 sıralarında İlimiz Çukurca İlçesi Güven Dağı Bölgesi'nde yol çalışması yapan sivil işçilerimize yönelik PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarınca uzak mesafeli füze atışı ile yapılan saldırı sonucu 3 sivil işçimiz yaralanmıştır.

Bölgede bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 17:18
  1. Hakkari
  2. pkk
  3. Hakkari Valiliği
  4. Güven Dağı Bölgesi

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