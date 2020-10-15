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Aktüel Hakkari'de 49 kilo 936 gram eroin ele geçirildi
Aktüel

Hakkari'de 49 kilo 936 gram eroin ele geçirildi

İki araçla gerçekleştirilen uyuşturucu sevkiyatının, terör örgütü PKK'ya finansman sağlamak amacıyla yapıldığı belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-10-15 14:16:47 -
Hakkari'de 49 kilo 936 gram eroin ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 2 araçta 49 kilo 936 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda 13 Ekim'de Yüksekova ilçesi Aşağı Ölçek, Yukarı Ölçek ve Değerli köyleri kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, terör örgütü PKK'ya finansman sağlamak amacıyla uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen 2 araçta arama gerçekleştirildi.

Aramada, 100 paket halinde toplam 49 kilo 936 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

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