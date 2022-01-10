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Yerel Hakkari'de 4 ayrı noktada çığ düştü!
Yerel

Hakkari'de 4 ayrı noktada çığ düştü!

Hakkari’nin Durankaya Beldesi Sergeli Gare yoluna 4 ayrı noktada çığ düştü.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 23:57:00 -
Hakkari'de 4 ayrı noktada çığ düştü!

Kar yağışının belirli aralıklarla etkisini sürdürdüğü Hakkari’de yoluna çığlar düşmeye devam ediyor.

Akşam saatlerinde Durankaya beldesi Sergeli Gare karayoluna 4 ayrı noktada çığ düştü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı çığda yolu bir süreliğine trafiğe kapandı. Yoğun kar yağışı ve fırtınaya rağmen il özel idaresi karla mücadele ekibi bölgeye giderek, inen çığları temizleyip yolu yeniden ulaşıma açtığı belirtildi.
Karla mücadele ekipleri bölgedeki çığ tehlikesinin halen devam ettiğini belirttiler.

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