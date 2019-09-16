Hakkari’de 3 ayrı trafik kazası: 4 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ile Çukurca ilçesinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinen bilgilere göre ilk kaza, Yüksekova-Dağlıca yolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 30 SC 367 plakalı otomobil ile 30 YD 660 plakalı minibüs, kafa kafa çarpıştı. Çarpışma sonucu Hatice Demirtaş (32) ve Muhammed Ata yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise, başka kazaya sebebiyet vermemek için kaza mahallinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Kaza yapan araçlar, olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

İkinci kaza, Yüksekova Şemdinli karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen 2 hafif ticari kamyonet, bilinmeyen bir nedenden dolayı kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazaya sebebiyet gösteren araçları yol ortasından kaldırdı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Üçüncü kaza ise, Hakkari-Çukurca karayolunda meydana geldi. Sürücünün ismi ve plakası alınamayan tır, hızını almadığı için yolun ortasına savrularak devrildi. Olayı duyan jandarma ekipleri hemen başka bir kazaya sebebiyet vermemesi için olay yerinde önlem aldı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken, jandarma inceleme başlattı.