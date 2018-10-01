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Hakkari'de 2 PKK'lı teslim oldu!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Derecik beldesi kırsalında 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

01 Ekim 2018 Pazartesi 21:01
Hakkari'de 2 PKK'lı teslim oldu!

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında PKK/KCK bölücü terör örgütüne 2014 yılında katılan 2 bölücü terör örgütü mensubu yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ekim 2018 günü ilimiz Şemdinli ilçesi Derecik beldesi kırsal alanında teslim olmuşlardır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 21:01
  1. Hakkari Valiliği
  2. Hakkari
  3. PKK

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