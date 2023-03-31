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Aktüel Hakkari'de 2 PKK'lı terörist teslim oldu
Aktüel

Hakkari'de 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Yeniakit Publisher
2023-03-31 21:12:00 -
Hakkari'de 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Hakkari'de 2 PKK'lı kadın teröristin kendileri ve aileleri ile yapılan görüşmeler neticesinde güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Hakkari'de 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalarda; PKK/KCK terör örgütü mensubu 2 kadının kendileri ve aileleri ile yapılan görüşmeler neticesinde 30 Mart 2023 tarihinde Şırnak Habur Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye teslim olmaları sağlanmış olup, ilimize getirilerek aileleri ile görüştürülmüş ve gerekli adli işlemlere başlanmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir" denildi.

 

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