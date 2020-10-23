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Aktüel Hakkari'de 145 kilogram nargile tütünü ele geçirildi
Aktüel

Hakkari'de 145 kilogram nargile tütünü ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-23 19:35:13 -
Hakkari'de 145 kilogram nargile tütünü ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir araçta 145 kilogram nargile tütünü bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, İl Emniyet Müdürlüğünün desteği ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

Şemdinli ilçesi Günyazı köyü Olgunlar mezrasında dün park halindeki bir minibüste yapılan aramada 145 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Olay ile ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

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