0553 313 94 23

Hakkari Valisi Akbıyık, üs bölgelerini ziyaret etti

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonların yürütüldüğü üs bölgelerinde görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti- Vali İdris Akbıyık:- "Burası Türkiye'nin Alpleri diyebileceğimiz vatanın cennet bir köşesi. Eski günler artık geride kaldı. Vatandaşlarımız, dağcılarımız rahatlıkla buralara gelerek piknik yapabiliyor"

05 Eylül 2019 Perşembe 10:28
Hakkari Valisi Akbıyık, üs bölgelerini ziyaret etti

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi İdris Akbıyık, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla teröristlerden temizlenen Yüksekova'daki İkiyaka Dağları'nda bulunan üs bölgelerinde güvenlik güçleriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney ile İkiyaka Dağları'ndaki Göllerbaşı, Düztepe, Binbir Kapı ve 3.365 Tepe Üs bölgelerine giden Akbıyık, üs bölgelerinde vatan savunmasını başarıyla sürdüren asker ve güvenlik korucularını ziyaret etti.

Terör örgütü PKK'ya karşı başarılı operasyonlara imza atan güvenlik güçlerine başarının devamını dileyen Akbıyık, daha sonra üs bölgelerinde yapımı devam eden bina, kule ve güvenlik yollarını denetledi, komutanlardan bilgi aldı.

Akbıyık, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla teröristlerden temizlenen bölgede artık dağcıların ve vatandaşların rahatlıkla gelerek piknik yaptığını söyledi.

İkiyaka Dağları'nda Kara Kuvvetleri ile Jandarma üs bölgelerinin bulunduğunu belirten Akbıyık, "İkiyaka Dağları'ndaki Göllerbaşı, Binbir Kapı, Düztepe ve 3.365 Tepe Üs Bölgelerinde yapılan binalarımızı, kulelerimizi ve güvenlik yollarımızı kontrol etmek amacıyla buraya geldik. Şu anda da Sat Göllerindeyiz. Burası 3 bin 200 rakım ve halen kar var. Burası Türkiye'nin Alpleri diyebileceğimiz vatanın cennet bir köşesi. Eski günler artık geride kaldı. Vatandaşlarımız, dağcılarımız rahatlıkla buralara gelerek piknik yapabiliyor. Bunları yerinde gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Akbıyık'a, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş de eşlik etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:28
  1. Hakkari
  2. inceleme
  3. üs bölgesi
  4. Vali İdris Akbıyık

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'dan Türkiye'ye S-400 açıklaması!
    1. Rusya'dan Türkiye'ye S-400 açıklaması!
    2. Urla’da 3 günde 2 şenlik 1 eylem
    3. En güzel üzüm seçildi
    4. Umdukları gibi olmadı! Gaziantep'te..
    5. 650 gram doğan Umut bebek hayata tutundu
    6. Bugatti Chiron hız rekorunu Michelin..
    7. Muratpaşa Kadın Hentbol Takımı..
    8. Her ay 15 yapı market ürünü en..
    9. Tartıştığı kişi kulağının bir bölümünü..
    10. 67 Burda AVM’den okul çantası hediye
    11. Milletvekili Sorgun ve Başkan..
    12. Metin Diyadin, sarı-lacivertli..
    13. Çanakkale'de Yunanistan'a gitmeye..
    14. KYK yurt yedek yerleştirme sonuçları..
    15. 4 ayda 45 kilo verdi
    16. Baba ve oğlu polise hakaret ve..
    17. Snowboardda sezon hazırlık kampı..
    18. Akit’in güvenilir ürün hassasiyeti..
    19. Transfer döneminin en çok konuşulan..
    20. Yunusemre voleybolda yeni sezon..
    21. Yağlı güreş aşığı bir cazgır: Emin Ger
    22. Boyabat Emniyeti öğretmenlere trafik..
    23. LEGO Festivali başlıyor
    24. Aslanapa’da hububat alım merkezi..
    25. Ham çelik üretimi azaldı
    26. Tarihi Rahvan At Yarışları pazar günü..
    27. Yeni stat müjdesi
    28. ABD'den İran tankerinin kaptanına..
    29. Bakan Selçuk, AA Editör Masası'na..
    30. "Milli takımın duruşu inanılmaz..
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Melih Gökçek sonunda patladı: Kazığı bile alkışlıyorlar, kıvırtmayın!
    Melih Gökçek sonunda patladı: Kazığı bile alkışlıyorlar, kıvırtmayın!
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe