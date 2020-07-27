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Aktüel

Hakkari polisinden sahte paraya karşı bilgilendirme çalışması

Yeniakit Publisher
2020-07-27 21:19:23 -
Hakkari polisinden sahte paraya karşı bilgilendirme çalışması

HAKKARİ (AA) - Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurban pazarında vatandaşları sahte paraya karşı bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açılamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesi ve vatandaşların mağduriyet yaşamamasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda kent merkezinin Tekser mevkisinde kurulan kurban pazarında stant kuran ekipler, sahte para konusunda pazara gelen vatandaşları ve besicileri uyararak bilgilendirdi.

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