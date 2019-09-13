Hakkari polisi takdir topluyor

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, çalışmalarıyla büyük takdir topluyor.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri; yaptıkları ev, esnaf ve okul ziyaretleriyle vatandaşları hırsızlık, dolandırıcılık, kapkaç, yankesicilik gibi her türlü asayiş olaylarına karşı bilgilendiriyor. Toplum hayatının her alanında görev yapan polisler, kendilerine iletilen sorunları sadece dinlemekle kalmayıp bunların üzerine titizlikle eğiliyorlar. Rapor haline getirdikleri sorunları ilgili makamlara anında ileten ekipler, sorunun çözümünde de görev alıyorlar.

Yöre halkının düğün törenleri ve taziyelerine de katılan polis, yöre halkı tarafından tam not aldı. Hakkari Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve esnafları ziyaret ederek polis-halk ilişkilerinin daha ileri düzeye taşınması ve nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda bilgi paylaşımı da yapıldı.

Hakkari polisinden eğitime destek

2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte harekete geçen Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Selahattin Eyyubi İlkokulu birinci sınıf öğrencileri ile bir araya geldiler. Öğrencilerle bir süre sohbet eden ekipler; kırtasiye malzemesi, kek ve meyve suyu ikramında bulundular. Değişik okulları ziyaret etmeye devam eden Hakkari polisinin çalışması kentte takdirle karşılanıyor.