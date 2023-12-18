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Yerel Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi
Yerel

Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-12-18 22:45:00 -
Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 15 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda; PKK/KCK terör örgütüne ait 1 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet mavzer tüfek, 725 adet 7.62 mm fişek, 450 adet 5.56 mm fişek, 16 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ele geçirilmiştir" denildi.

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