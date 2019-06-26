Hakkari Belediyesinden üstyapı çalışması Hakkari Belediyesi, Bağlar Mahallesi için başlattığı asfalt çalışmalarının yanı sıra kent genelinde üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari Belediyesi, Bağlar Mahallesi için başlattığı asfalt çalışmalarının yanı sıra kent genelinde üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Yıllardır yol sorunu çözülmeyen Bağlar Mahallesi için harekete geçen Hakkari Belediyesi, mahalle yollarının asfaltlanması için zemin etüdü, reglaj ve dolgu çalışması yapıyor. Bu çalışmaların ardından belediye ekipleri tarafından mahalle yolları asfaltlayacak.

Öte yandan, kent genelinde üstyapı çalışmaları yapan belediye, Gazi Mahallesi Gültekinler semtinde imar yolunu açarak mahalle sakinlerinin yıllardır yaşadığı yol sorununu giderdi.

Yapılan çalışmaları Belediye Başkan Vekili Ramazan Çetin, Başkan Yardımcısı Mikail Erdal ve meclis üyeleri yerinde denetleyip incelemelerde bulundu.

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