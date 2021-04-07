Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği için seçim süreci başladı

13 üyeden oluşan HSK’nin başkanı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile doğal üyesi Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz haricindeki 11 üyesinin görev süresi 7 Haziran’da sona erecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Anayasa’nın 159’uncu maddesi ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunu’nun 18 ila 20’nci maddeleri gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından üçü Yargıtay üyeleri, biri Danıştay üyeleri ve üçü nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından olmak üzere Hâkimler ve Savcılar Kuruluna yedi üye seçimi yapılacak.

Şartları haiz bulunan ilgililerin, belgeleriyle birlikte 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 18:00’a kadar “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Evrak Birimi TBMM Ziyaretçi Kabul Binası 2. Kat No: 223 06543 Bakanlıklar/ANKARA” adresine şahsen yada posta yolu ile başvurmaları gerekiyor.

CUMURBAŞKANI ERDOĞAN 4 ÜYE SEÇECEK

Öte yandan; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da, birinci sınıf olup birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adli yargı hakim ve savcılarından 3, birinci sınıf olup birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idari yargı hakim ve savcıları arasından ise 1 üye seçilecek.

Meclis, Yargıtay üyeleri arasından 3, Danıştay üyeleri arasından 1, hakimlik mesleğine alınmasına engel hali olmayan, yükseköğretim kurumlarının hukuk dalında görev yapan öğretim üyeleri ile meslekte fiilen 15 yılını doldurmuş avukatlar arasından 3 üye seçecek. Ancak öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilen üyelerden, en az 1’inin öğretim üyesi ve en az 1’inin de avukat olması zorunlu tutulacak.

Meclis’teki seçim süreci

TBMM Başkanlığınca, yapılan duyuruya göre adaylar 22.04.2021 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.

Kurulun TBMM tarafından seçilecek üyeliklerine ilişkin başvurular Meclis Başkanlığına yapılacak. Başkanlık, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona gönderecek.

Komisyon her bir üyelik için 3 adayı, üye tam sayısının 3’te 2 çoğunluğuyla belirleyecek. Birinci oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tam sayısının 5’te 3 çoğunluğu aranacak.

Bu oylamada da aday belirlenemediği takdirde, her bir üyelik için en çok oyu alan 2 aday arasında ad çekme usulüyle aday belirleme işlemi tamamlanacak.

TBMM, Komisyon tarafından belirlenen adaylar arasından, her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapacak. Birinci oylamada üye tam sayısının 3’te 2 çoğunluğu aranacak, bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci oylamada üye tam sayısının 5’te 3 çoğunluğu aranacak.

İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde en çok oyu alan 2 aday arasında ad çekme usulüyle üye seçimi tamamlanacak.

Kurul üyeliği seçimleri, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki 30 gün içinde yapılacak. Seçilen yeni üyeler, 4 yıllığına göreve gelecek.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından oluşturulacak yeni Kurul, Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Gül başkanlığında ilk toplantısını yapacak.

HSK’nin yapısı 2017’deki anayasa değişikliğiyle yeniden belirlendi

Anayasa’da, 16 Nisan 2017’deki halk oylamasıyla yapılan değişikle Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun adı Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak değiştirilmiş, üye sayısı 13, daire sayısı ise 2 olarak belirlenmişti.

Düzenleme gereğince kurulun 7 üyesi TBMM tarafından seçilmiş, TBMM’nin ilk kez seçtiği üyeler Yaşar Şimşek, Mehmet Ademoğlu, Alp Arslan, Cafer Ergen, Ali Cengiz Köseoğlu, Hamit Kocabey ile Songül Yazar olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise adli yargı hakim ve savcıları arasından Hüseyin Şahin, Mehmet Akif Ekinci, kurul üyeliği sona eren Mehmet Yılmaz ile idari yargı hakim ve savcıları arasından kurul üyeliği sona eren Halil Koç’u HSK üyeliğine seçmişti.

Anayasa değişikliği kapsamında oluşturulan yeni HSK, 7 Haziran 2017’de görevine başlamıştı.

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