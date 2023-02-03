Hakimi duruşmadan çıkarıp sokak ortasında öldürdüler!
Nijerya ulusal basındaki haberlere göre, dün Oguta bölgesindeki mahkemeye gelen motosikletli silahlı kişiler, duruşma sırasında etrafa ateş açtı.
Nijerya ulusal basındaki haberlere göre, dün Oguta bölgesindeki mahkemeye gelen motosikletli silahlı kişiler, duruşma sırasında etrafa ateş açtı.
Silahlı kişiler, mahkemedeki hakimi dışarıya çıkartarak öldürdü.
Mahkeme yetkilileri, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.