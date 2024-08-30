Hakim Ziyech, her an imza atabilir: Geri dönüyor! Fırsat olursa bunu da değerlendiririz! Suudi Arabistan'a gidebilir
Galatasaray'da Hakim Ziyech ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Hakkındaki fırsat olursa bunu da değerlendiririz haberleri sonrası son dakika haberi geldi... Bir haber kaynağı Suudi Arabistan'daki listeye aldığını duyurdu.
Galatasaray'da Hakim Ziyech ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Fırsat olursa bunu da değerlendiririz açıklamardan sonra yeni gelişmeler yaşandı.
AJAX'A DÖNMEK İSTİYOR
Foot Mercato'nun haberine göre; Hakim Ziyech, transfer döneminin son saatlerinde Galatasaray'dan ayrılarak Ajax'a dönmek istiyor.
İMZAYA HAZIRLAR
Ajax'ın Hakim Ziyech'e imza attırması için takımdan oyuncu satması gerekiyor. Zaman az ama taraflar imzaya hazır.
SUUDİ ARABİSTAN İÇİN HALA SEÇENEK
Ayrıca Ziyech, Arabistan transfer döneminde hala seçenek olmaya devam ediyor. (habersarikirmizi)
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