Hakım savcı atamaları! Son dakika: HSK 2021 hakim savcı atama listesi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından yapılan açıklamada “Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adayları ile idari yargı hakim adaylarının, Hakimler ve Savcılar Kurulunca 12.03,2021 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 13. maddesi gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir.” denildi.

İşte HSK 2021 hakim savcı atama listesi

Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Adayları

1. derecenin 4. kademesi (1500+4000) göstergesi ile;

1. Bafra Hakim Adayı (252068) Murat BİRCAN İstanbul Hakimliğine,

1. derecenin 2. kademesi (1380+4000) göstergesi ile;

2. Ankara Hakim Adayı (251889) Mücella AKAR İstanbul Hakimliğine,

1. derecenin 1. kademesi (1320+4000) göstergesi ile;

3. Gaziantep C.Savcısı Adayı (252093) Defne CEYLAN Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına,

4. Muğla Hakim Adayı (252262) Ebru GÖKCAN Gördes (Akhisar) Hakimliğine,

5. Manisa Hakim Adayı (252271) Meltem Çağrı GÜLÜNÇ Trabzon Hakimliğine,

6. Ankara Hakim Adayı (252430) Devran ÜNLÜ Bakırköy Hakimliğine,

2. derecenin 1. kademesi (1155+3600) göstergesi ile;

7. İzmir C.Savcısı Adayı (252232) Zeynep DOĞAN Muş Cumhuriyet Savcılığına,

8. Diyarbakır C.Savcısı Adayı (252240) Aytaç EKE Bolu Cumhuriyet Savcılığına,

9. Samsun Hakim Adayı (252261) Nafiz Alper GÖK Polatlı (Ankara) Hakimliğine,

10. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (252293) Başak KARAYEL Hopa (Artvin) Hakimliğine,

11. Sivas C.Savcısı Adayı (252329) Talip MERT Gaziosmanpaşa (İstanbul) Cumhuriyet Savcılığına,

3. derecenin 1. kademesi (1020+3000) göstergesi ile;

12. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (252376) Abidin SEVİNÇ Adana Cumhuriyet Savcılığına,

4. derecenin 2. kademesi (950+2300) göstergesi ile;

13. Kırıkkale Hakim Adayı (252076) Seçil BOZKURT Küçükçekmece (Bakırköy) Hakimliğine,

14. Niğde Hakim Adayı (252237) Hüseyin Onur DURANOGLU Şanlıurfa Hakimliğine,

15. Ankara Hakim Adayı (252288) Zeliha Hatice KARAHAN Gaziantep Hakimliğine,

16. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (252300) Hakan KILIÇ Ceylanpınar (Viranşehir) Cumhuriyet Savcılığına,

4. derecenin 1. kademesi (915+2300) göstergesi ile;

17. Ankara Hakim Adayı (170437) Derya ŞAHİN ÖZER Afyonkarahisar Hakimliğine,

18. Bursa Hakim Adayı (252072) Özlem BODUR OKUR İstanbul Hakimliğine,

19. Yozgat Hakim Adayı (252214) Ebru Ümüş ÇEVİK Söke Hakimliğine,

20. Şanlıurfa Hakim Adayı (252296) Cansu KAYA MEYDAN İstanbul Hakimliğine,

21. Diyarbakır Hakim Adayı (252355) Aslı ÖZTÜRK İstanbul Hakimliğine,

22. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (252420) Sümeyye TÜRKER Şırnak Cumhuriyet Savcılığına,

23. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (252441) Koksal YURDUSEVEN Banaz (Uşak) Cumhuriyet Savcılığına,

5. derecenin 2. kademesi (865+2200) göstergesi ile;

24. Ankara C.Savcısı Adayı (252239) Ebubekir EFE İstanbul Cumhuriyet Savcılığına,

25. Ankara C.Savcısı Adayı (252428) Fuat Erman UYARLAR Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına,

5. derecenin 1. kademesi (835+2200) göstergesi ile;

26. Ankara Hakim Adayı (139023) Samed ÖZKAN İstanbul Hakimliğine,

27. Osmaniye C.Savcısı Adayı (193508) Merve ÇULHA DAMC1 İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığına,

28. Konya Hakim Adayı (251997) Derya ATEŞ Bakırköy Hakimliğine,

29. Bitlis C.Savcısı Adayı (252285) Yunus KARACA İstanbul Cumhuriyet Savcılığına,

30. Ankara Hakim Adayı (252434) Hakan YAZICI Ordu Hakimliğine,

6. derecenin 2. kademesi (785+1600) göstergesi ile;

31. İstanbul C.Savcısı Adayı (252361) Ayben SAÇMALI Gebze Cumhuriyet Savcılığına,

6. derecenin 1. kademesi (760+1600) göstergesi ile;

32. Ankara Batı Hakim Adayı (252313) Kıymet KOKSAL Polatlı (Ankara) Hakimliğine,

33. Ankara Batı Hakim Adayı (252429) Hüseyin UZUN Aksaray Hakimliğine,

34. Ankara Hakim Adayı (252442) Haşan Basri YÜKSEL Küçükçekmece (Bakırköy) Hakimliğine,

7. derecenin 1. kademesi (705+1500) göstergesi ile;

35. Ankara Hakim Adayı (252353) Eda ÖZİL Kahramanmaraş Hakimliğine,

8. derecenin 1. kademesi (660+1300) göstergesi ile;

36. Hatay C.Savcısı Adayı (194985) Yeşim AKTÜRK ALTUN Cizre Cumhuriyet Savcılığına,

37. Kayseri C.Savcısı Adayı (219348) Murat Adnan YILDIRIM Adana Cumhuriyet Savcılığına,

38. Malatya C.Savcısı Adayı (234279) Emrah GÜNEŞ Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına,

39. Ankara Batı Hakim Adayı (234791) Galip ŞİMŞEK İstanbul Anadolu Hakimliğine,

40. Malatya Hakim Adayı (251895) Mehmet Fatih AKÇA Bursa Hakimliğine,

41. Çorum Hakim Adayı (251902) Mehmet AKDAĞ Çal (Denizli) Hakimliğine,

42. Ankara Batı Hakim Adayı (251906) Ayşe Merve AKDOĞAN Gaziantep Hakimliğine,

43. İstanbul Hakim Adayı (251909) İbrahim AKDOĞAN İskenderun Hakimliğine,

44. Sakarya Hakim Adayı (251912) Ali Kasım AKSOY Gebze Hakimliğine,

45. Kırıkkale Hakim Adayı (251968) Filiz ALADAĞ Altınözü (Hatay) Hakimliğine,

46. Ankara Hakim Adayı (251970) Mutlu ALAF Gaziantep Hakimliğine,

47. Kastamonu Hakim Adayı (251972) Esma ALICIOĞLU İskenderun Hakimliğine,

48. Ankara Hakim Adayı (251982) Aslı Nezihe ALT AN Manavgat Hakimliğine,

49. Diyarbakır C.Savcısı Adayı (251985) Özlem ALTAN İncesu (Kayseri) Cumhuriyet Savcılığına,

50. İstanbul Hakim Adayı (251987) Kadir ALTIN Kahramanmaraş Hakimliğine,

51. Bingöl Hakim Adayı (251988) Funda ALTON BOZALİ İstanbul Hakimliğine,

52. Adana Hakim Adayı (251989) Ali ALTUNBAŞ Hatay Hakimliğine,

53. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (251990) Meral ARDIHAN BAL Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına,

54. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (251991) Hilmi ARSLAN Antalya Hakimliğine,

55. İstanbul Hakim Adayı (251992) Sabri ARSLAN Manavgat Hakimliğine,

56. Bakırköy C.Savcısı Adayı (251993) İsmail ASLAN Eşme (Uşak) Cumhuriyet Savcılığına,

57. Bursa Hakim Adayı (251994) Nazlım Yeşim ASLAN ALTAN Dörtyol (İskenderun) Hakimliğine,

58. Ankara Hakim Adayı (251996) Servet ATAMIŞ BAGDATOGLU İstanbul Anadolu Hakimliğine,

59. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (252000) Mahmut Musa AYDIN Kahramanmaraş Hakimliğine,

60. Osmaniye Hakim Adayı (252036) ilyas AYDEDE Söke Hakimliğine,

61. Ankara Hakim Adayı (252037) Mücahide AYDIN Bakırköy Hakimliğine,

62. Ankara C.Savcısı Adayı (252038) Naci AYDIN Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına,

63. Ankara C.Savcısı Adayı (252041) Nihal AYDIN Kocaali (Sakarya) Cumhuriyet Savcılığına,

64. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (252042) Yusuf AYDIN Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına,

65. Ankara Batı Hakim Adayı (252045) Derya AYDOĞDU İstanbul Hakimliğine,

66. Sakarya Hakim Adayı (252046) Ahmet AYVERDİ Gaziantep Hakimliğine,

67. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (252051) Abdüssamed Ali BAL Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına,

68. Konya C.Savcısı Adayı (252053) Haşan BAL Van Cumhuriyet Savcılığına,

69. Konya Hakim Adayı (252055) Halime BAŞKAL İstanbul Anadolu Hakimliğine,

70. Kayseri Hakim Adayı (252057) Duygu BAŞTÜRK KURT Ankara Hakimliğine,

71. İstanbul Hakim Adayı (252059) Gülen BAYRAK Çorlu Hakimliğine,

72. İskenderun C.Savcısı Adayı (252061) Hatice BİLGİÇ BAKIR İstanbul Cumhuriyet Savcılığına,

73. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (252062) Ayşe Nur BİLGİN Mersin Cumhuriyet Savcılığına,

74. Ankara Hakim Adayı (252066) Şayan Zelal BİNGÖL Gaziosmanpaşa (İstanbul) Hakimliğine,

75. Ankara Batı Hakim Adayı (252075) Mustafa Burak BOZKURT Bakırköy Hakimliğine,

76. Bursa C.Savcısı Adayı (252080) Gülnur CANSIN Küçükçekmece (Bakırköy) Cumhuriyet Savcılığına,

77. Ordu Hakim Adayı (252083) Alime Hazal CENGİZ Adana Hakimliğine,

78. İstanbul C.Savcısı Adayı (252086) Halis CENGİZ Gebze Cumhuriyet Savcılığına,

79. Alanya C.Savcısı Adayı (252089) Ayşegül CEYLAN İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığına,

80. Ankara Batı Hakim Adayı (252096) İrem Nur CEYLAN Bakırköy Hakimliğine,

81. Zonguldak C.Savcısı Adayı (252098) Ceyhun CİVAN Tire (Ödemiş) Cumhuriyet Savcılığına,

82. Ankara C.Savcısı Adayı (252101) Eda ERTEN COŞKUN Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına,

83. Gaziantep Hakim Adayı (252104) Oben CÜCÜK Bakırköy Hakimliğine,

84. Sakarya Hakim Adayı (252107) Rabia ÇAKAR Alanya Hakimliğine,

85. Ankara Hakim Adayı (252110) Cemile ÇAKIROGLU Gaziosmanpaşa (İstanbul) Hakimliğine,

86. Kayseri C.Savcısı Adayı (252112) Emine KOCABEY Büyükçekmece (Bakırköy) Cumhuriyet Savcılığına,

87. Ankara C.Savcısı Adayı (252115) Türker ÇAKMAK Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına,

88. Kocaeli C.Savcısı Adayı (252119) Sümeyye ÇALIK Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına,

89. Bakırköy Hakim Adayı (252122) Dilek ÇALIŞKAN KAYA Gaziantep Hakimliğine,

90. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (252126) Cansu ÇAMUR Uşak Hakimliğine,

91. Ankara Hakim Adayı (252133) Anıl ÇEKİÇ Bursa Hakimliğine,

92. Bakırköy Hakim Adayı (252135) Ömer ÇELİK Kilis Hakimliğine,

93. Ankara C.Savcısı Adayı (252137) Tahir ÇETİN Gebze Cumhuriyet Savcılığına,

94. Konya C.Savcısı Adayı (252213) Necip ÇETİNKAYA Büyükçekmece (Bakırköy) Cumhuriyet Savcılığına,

95. Ankara C.Savcısı Adayı (252215) Bahar ÇINAR Van Cumhuriyet Savcılığına,

96. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (252216) Haşan ÇİFTÇİ İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığına,

97. Kahramanmaraş Hakim Adayı (252217) Gökhan ÇİFTÇİ Uşak Hakimliğine,

98. Akhisar C.Savcısı Adayı (252218) Yıldırım Can ÇİMEN Nevşehir Cumhuriyet Savcılığına,

99. Sakarya Hakim Adayı (252219) Dicle ÇOBAN Mudanya (Bursa) Hakimliğine,

100. Ankara Hakim Adayı (252220) Mustafa ÇOBAN İskenderun Hakimliğine,

101. Ankara Batı Hakim Adayı (252221) Turgut ÇÖL Kırkağaç (Akhisar) Hakimliğine,

102. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (252222) Dilek DAĞLI Şirvan (Siirt) Cumhuriyet Savcılığına,

103. Diyarbakır Hakim Adayı (252223) Elif DATUMANİ Türkeli (Sinop) Hakimliğine,

104. Bakırköy C.Savcısı Adayı (252225) Nazlı DELİÇAY Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığına,

105. Kayseri Hakim Adayı (252226) Mervegül DEMİRAL Bursa Hakimliğine,

106. Bakırköy C.Savcısı Adayı (252227) Fatih DEMİRATA Terme (Çarşamba) Cumhuriyet Savcılığına,

107. istanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (252229) Musa DERE Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına,

108. Denizli Hakim Adayı (252230) Gökmen DOĞAN Şiran (Gümüşhane) Hakimliğine,

109. İstanbul Hakim Adayı (252231) İsmet DOĞAN Uşak Hakimliğine,

1 lO.İstanbul Anadolu Hakim Adayı (252233) Ahmet DOĞRU Antalya Hakimliğine,

111. Kayseri Hakim Adayı (252234) Sertan DOKAN Elazığ Hakimliğine,

112. Ankara Batı Hakim Adayı (252235) Şura DUMAN Zonguldak Hakimliğine,

113. Adana C.Savcısı Adayı (252236) Ergün DUMANDAĞ Hatay Cumhuriyet Savcılığına,

114. Bakırköy Hakim Adayı (252238) Elif DÜDÜKÇÜ Kurşunlu (Çankırı) Hakimliğine,

115. Bakırköy Hakim Adayı (252241) Mustafa EKEN Bolu Hakimliğine,

116. Ankara Batı Hakim Adayı (252242) Neslihan ELBİR Diyarbakır Hakimliğine,

117. Ankara Hakim Adayı (252243) Birce ENGİN Büyükçekmece (Bakırköy) Hakimliğine,

118. Gaziantep Hakim Adayı (252244) Ali ER Gaziosmanpaşa (İstanbul) Hakimliğine,

119. Ankara Hakim Adayı (252245) Hüseyin ERAL Elazığ Hakimliğine,

120. Eskişehir Hakim Adayı (252246) Elif ERDEM Samsun Hakimliğine,

121. Akhisar Hakim Adayı (252247) Hale ERDİNÇ Ankara Hakimliğine,

122. Denizli Hakim Adayı (252249) İsmail ERGİN Gaziantep Hakimliğine,

123. Ankara Hakim Adayı (252250) Ayşe ERGÜL Kırşehir Hakimliğine,

124. Ankara C.Savcısı Adayı (252251) Hakan ERGÜL İzmir Cumhuriyet Savcılığına,

125. İskenderun C.Savcısı Adayı (252252) Meltem ERİŞEN Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına,

126. Ankara C.Savcısı Adayı (252253) Sema ERMİŞ İstanbul Cumhuriyet Savcılığına,

127. İstanbul Hakim Adayı (252254) Seval ERKAN İstanbul Anadolu Hakimliğine,

128. Antalya C.Savcısı Adayı (252255) Tunahan EROL İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığına,

129. Ankara Hakim Adayı (252256) Gizem ERSAN SADAK Büyükçekmece (Bakırköy) Hakimliğine,

130. Balıkesir Hakim Adayı (252257) Merve ERTAŞ İstanbul Hakimliğine,

131. İstanbul Hakim Adayı (252258) İnanç ERTEN Konya Hakimliğine,

132. Konya Hakim Adayı (252259) Fatma ERTOPAL Trabzon Hakimliğine,

133. Ankara Batı Hakim Adayı (252260) Mine YALÇIN Gaziantep Hakimliğine,

134. Ankara Hakim Adayı (252263) Canan GÖKÇE DİNÇ Burdur Hakimliğine,

135. Seydişehir Hakim Adayı (252264) Emre GÖKTAŞ Diyarbakır Hakimliğine,

136. Bursa C.Savcısı Adayı (252265) Hamza GÖKYURT İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığına,

137. İstanbul Hakim Adayı (252266) Ahmet GÜÇLÜ Hozat (Tunceli) Hakimliğine,

138. Ankara Batı Hakim Adayı (252267) Cansu GÜL KURNAZ İstanbul Hakimliğine,

139. Osmaniye Hakim Adayı (252268) Şule GÜL ŞAMLI Bakırköy Hakimliğine,

140. Ankara C.Savcısı Adayı (252269) Bayram GÜLHAN İstanbul Cumhuriyet Savcılığına,

141. Gaziantep Hakim Adayı (252270) Mahmut Emre GÜLTEKİN İstanbul Anadolu Hakimliğine,

142. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (252272) Yeşim GÜNAY İzmir Cumhuriyet Savcılığına,

143. Bilecik Hakim Adayı (252273) Ceyda GÜRBÜZ Ortaköy (Aksaray) Hakimliğine,

144. İstanbul C.Savcısı Adayı (252274) Ayşegül GÜVELİ Mersin Cumhuriyet Savcılığına,

145. Malatya Hakim Adayı (252275) Nuray GÜZEL AKSÜT İskenderun Hakimliğine,

146. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (252276) Memduh Ömür HARPUT Van Cumhuriyet Savcılığına,

147. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (252277) Ozan HAS Terme (Çarşamba) Cumhuriyet Savcılığına,

148. Ankara Hakim Adayı (252279) Özlem İLGEZDİ ŞAHİN Van Hakimliğine,

149. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (252280) Türkan Gülin İSKİPCİ Samsun Hakimliğine,

150. Bakırköy C.Savcısı Adayı (252281) Anıl İYİBİL Sakarya Cumhuriyet Savcılığına,

151. Ankara Hakim Adayı (252282) Gamze KAHRAMAN ÖÇAL Seydişehir Hakimliğine,

152. Ankara Batı Hakim Adayı (252283) Zeynep KAHVECİ TANGAL Gaziantep Hakimliğine,

153. Bakırköy C.Savcısı Adayı (252286) Aliozan KARAÇAR Havza Cumhuriyet Savcılığına,

154. Bursa C.Savcısı Adayı (252287) Haşan Hüseyin KARADUMAN Artova (Tokat) Cumhuriyet

Savcılığına,

155. Alanya C.Savcısı Adayı (252289) Serdar Süreyya KARAİN Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına,

156. Bursa Hakim Adayı (252290) Talha KARAKOÇ Büyükçekmece (Bakırköy) Hakimliğine,

157. Ankara Hakim Adayı (252291) Şebnem KARAMAN Trabzon Hakimliğine,

158. Ankara Hakim Adayı (252292) Havva KARAŞAHİN ÖZCAN Pazarcık (Kahramanmaraş) Hakimliğine,

159. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (252294) Sacit KAYA Gebze Hakimliğine,

160. Bursa Hakim Adayı (252295) Selin KAYA Gaziosmanpaşa (İstanbul) Hakimliğine,

161. Fatsa Hakim Adayı (252298) Gülay KESİK Ceyhan Hakimliğine,

162. Ankara C.Savcısı Adayı (252301) Hayrunnisa Bengisu KILIÇ Büyükçekmece (Bakırköy) Cumhuriyet Savcılığına,

163. Ankara Hakim Adayı (252302) Zehra KILINÇ AKMAN Trabzon Hakimliğine,

164. Samsun Hakim Adayı (252303) Zeynep KIRCI Bakırköy Hakimliğine,

165. istanbul C.Savcısı Adayı (252304) Danyal KIRGIZ Zonguldak Cumhuriyet Savcılığına,

166. istanbul Anadolu Hakim Adayı (252305) İbrahim Halil KIZILELMA Yerköy (Yozgat) Hakimliğine,

167. Ankara C.Savcısı Adayı (252306) Muhammed Fatih KIZILTAŞ Gülşehir (Nevşehir) Cumhuriyet Savcılığına,

168. İstanbul Hakim Adayı (252307) Nazlı KOÇYİGİT Samsun Hakimliğine,

169. Ankara Hakim Adayı (252308) Müzeyyen Nursel KOPAN Osmaniye Hakimliğine,

170. Adıyaman C.Savcısı Adayı (252309) Mustafa KORUNAN Çorum Cumhuriyet Savcılığına,

171. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (252310) Kurban KOŞAN Antalya Hakimliğine,

172. Ankara Batı Hakim Adayı (252311) Hatice KOZAN DİDİNMEZ İstanbul Hakimliğine,

173. İzmir Hakim Adayı (252312) İlknur KOKSAL Şanlıurfa Hakimliğine,

174.Samsun C.Savcısı Adayı (252314) Fatih KUMBAR Adana Cumhuriyet Savcılığına,

175. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (252316) Aziz Can KURNAZ İstanbul Cumhuriyet Savcılığına,

176. Kocaeli Hakim Adayı (252317) Gülşen KUŞ Bozkır (Seydişehir) Hakimliğine,

177. Ankara C.Savcısı Adayı (252318) Nurcan KUŞ Polath (Ankara) Cumhuriyet Savcılığına,

178. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (252320) Metin KUTLUBAY Arhavi (Artvin) Cumhuriyet Savcılığına,

179. Ankara Hakim Adayı (252321) Ebru KÜÇÜK BİRİNCİ Gaziantep Hakimliğine,

180. İstanbul Hakim Adayı (252323) Sevilhan Tuğba KÜÇÜKGÖZLÜ Savaştepe (Balıkesir) Hakimliğine,

181 .Artvin C.Savcısı Adayı (252324) MirşanNur KÜÇÜKKARACA Kemalpaşa (İzmir) Cumhuriyet Savcılığına,

182. İstanbul Hakim Adayı (252325) Hale MANAV BAŞAR Gaziantep Hakimliğine,

183. Bakırköy C.Savcısı Adayı (252327) Vedat MENGÜKAN Saray (Çorlu) Cumhuriyet Savcılığına,

184. İstanbul Hakim Adayı (252330) Işıl MUTLUER Samsun Hakimliğine,

185. İstanbul C.Savcısı Adayı (252331) Feyza OKUDUR KAYA Boğazlıyan Cumhuriyet Savcılığına,

186. Ankara Hakim Adayı (252333) Uğur Can OLCAY Divriği (Sivas) Hakimliğine,

187. Kocaeli C.Savcısı Adayı (252335) Utku OMURTAY Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına,

188. Ankara C.Savcısı Adayı (252336) Dila ORAK Şile (İstanbul Anadolu) Cumhuriyet Savcılığına,

189. İstanbul Hakim Adayı (252337) Zehra Betül ORHAN Çerkezköy (Çorlu) Hakimliğine,

190. Ankara Hakim Adayı (252338) Fatma Merve ORTAÇAY Elazığ Hakimliğine,

191. Ankara C.Savcısı Adayı (252339) Enes ORUÇ Sivas Cumhuriyet Savcılığına,

192. Ankara Hakim Adayı (252340) Serap ÖNCÜ İnegöl Hakimliğine,

193. Yozgat Hakim Adayı (252341) Tuğçe ÖNER Bingöl Hakimliğine,

194. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (252342) Mehmet ÖZBEY Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığına,

195. Bakırköy Hakim Adayı (252343) Cihangül ÖZCAN Çorum Hakimliğine,

196. Ankara C.Savcısı Adayı (252344) Nihat ÖZCAN Küçükçekmece (Bakırköy) Cumhuriyet Savcılığına,

197. Bakırköy Hakim Adayı (252346) Hakan ÖZDEK Akhisar Hakimliğine,

198. Kayseri Hakim Adayı (252347) Kasım ÖZDEMİR İstanbul Hakimliğine,

199. Bakırköy C.Savcısı Adayı (252348) Cemre Gökçe ÖZDEN Düziçi (Osmaniye) Cumhuriyet Savcılığına,

200. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (252349) Ercüment ÖZDERE Nizip Cumhuriyet Savcılığına,

201. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (252350) Burcu ÖZDİN ÜNLÜ Orhangazi (Bursa) Hakimliğine,

202. Yozgat Hakim Adayı (252352) Aslı ÖZER Niğde Hakimliğine,

203. Nazilli C.Savcısı Adayı (252354) Kadir ÖZOGLU Mersin Cumhuriyet Savcılığına,

204. Samsun C.Savcısı Adayı (252357) Volkan ÖZTÜRK İstanbul Cumhuriyet Savcılığına,

205. Malatya C.Savcısı Adayı (252358) Zübeyde ÖZTÜRK Büyükçekmece (Bakırköy) Cumhuriyet Savcılığına,

206. İstanbul C.Savcısı Adayı (252359) Hasan PERTAV Pazar (Rize) Cumhuriyet Savcılığına,

207. Ankara Hakim Adayı (252360) Yıldız Sinem POLAT Bakırköy Hakimliğine,

208. Ankara C.Savcısı Adayı (252362) Enis Şadi SAKA Türkeli (Sinop) Cumhuriyet Savcılığına,

209. Ankara Hakim Adayı (252364) Aslı SAKALLI İstanbul Hakimliğine,

210. Antalya Hakim Adayı (252365) Sibel SARGIN Gebze Hakimliğine,

211. İstanbul C.Savcısı Adayı (252367) Aylin SARIKAYA Artvin Cumhuriyet Savcılığına,

212. Samsun Hakim Adayı (252368) Gonca Gül SARIOGLU ALTON Tarsus Hakimliğine,

213. Ankara C.Savcısı Adayı (252370) Sezgi SARISALTIK Hatay Cumhuriyet Savcılığına,

214. Kırıkkale Hakim Adayı (252371) Melike SAYGILI Van Hakimliğine,

215. İstanbul Hakim Adayı (252373) Zeynel SEL Keşan (Edime) Hakimliğine,

216. İstanbul Hakim Adayı (252375) Mehmet Serdar SERATLI Kayseri Hakimliğine,

217. Denizli Hakim Adayı (252377) Mehmet Ali SEZER Küçükçekmece (Bakırköy) Hakimliğine,

218. Ankara Hakim Adayı (252380) Neslihan SIĞIRCI Gemerek (Sivas) Hakimliğine,

219. istanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (252381) Sabiha Aysun SIZMA Sarıkaya (Boğazlıyan) Cumhuriyet Savcılığına,

220. Eskişehir Hakim Adayı (252382) Figen SOLAK Tire (Ödemiş) Hakimliğine,

221 .Ankara Batı C.Savcısı Adayı (252384) Kadir SOYSAL Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına,

222. Ankara Hakim Adayı (252391) Sümeyra SÜRMELİ ÖZKAN Samsun Hakimliğine,

223. Konya Hakim Adayı (252392) Ebru ŞAFAK Bafra Hakimliğine,

224. Ankara C.Savcısı Adayı (252394) Ayşe Şeyma ŞAHİN İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığına,

225. Kdz. Ereğli C.Savcısı Adayı (252396) İbrahim Haydar ŞAHİN Türkoğlu (Kahramanmaraş) Cumhuriyet Savcılığına,

226. Bafra Hakim Adayı (252397) Rabia Şeyda ŞAHİN Büyükçekmece (Bakırköy) Hakimliğine,

227. Alanya C.Savcısı Adayı (252399) Ramazan Burak ŞAHİN İstanbul Cumhuriyet Savcılığına,

228. Ankara Hakim Adayı (252401) Semra ŞAHİN TÜRKYILMAZ Diyarbakır Hakimliğine,

229. Ankara Hakim Adayı (252402) Hamide ŞAHİN SUBAŞI Gaziantep Hakimliğine,

230. Bursa C.Savcısı Adayı (252404) Gamze ŞAHİNER ÖZDEMİR Akseki (Manavgat) Cumhuriyet Savcılığına,

231. Kocaeli Hakim Adayı (252405) Gökhan ŞENTÜRK Gaziosmanpaşa (İstanbul) Hakimliğine,

232. Bakırköy C.Savcısı Adayı (252406) Şener TALAY Hopa (Artvin) Cumhuriyet Savcılığına,

233. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (252407) Ayşegül TAMER Ulukışla (Niğde) Hakimliğine,

234. Sakarya Hakim Adayı (252408) Selim TAN Kayseri Hakimliğine,

235. Bandırma C.Savcısı Adayı (252409) Elif TANIL Kurşunlu (Çankırı) Cumhuriyet Savcılığına,

236. Ankara C.Savcısı Adayı (252410) Dilşah TAŞÇI Gaziosmanpaşa (İstanbul) Cumhuriyet Savcılığına,

237. Ankara Hakim Adayı (252411) Adnan TEKİN İstanbul Hakimliğine,

238. Bakırköy Hakim Adayı (252412) Elif TEMUR Gebze Hakimliğine,

239. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (252413) Mesut Burak TERZİ Didim (Söke) Hakimliğine,

240. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (252415) Nuran Rabia OMURTAY Gaziantep Hakimliğine,

241. İstanbul C.Savcısı Adayı (252416) Ratip İsmail TOPRAK Cihanbeyli (Konya) Cumhuriyet Savcılığına,

242. Antalya C.Savcısı Adayı (252417) Mehmet Burak TULUNAY Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına,

243.Söke Hakim Adayı (252418) Tansu TUNA Sorgun (Yozgat) Hakimliğine,

244. İstanbul Hakim Adayı (252419) Hatice TURAN Trabzon Hakimliğine,

245. Samsun Hakim Adayı (252421) Haşan Oğuzhan TÜRKMEN Gaziosmanpaşa (İstanbul) Hakimliğine,

246. Siirt Hakim Adayı (252422) Salih TÜRKMEN Beykoz (İstanbul Anadolu) Hakimliğine,

247. Gaziantep Hakim Adayı (252423) Bekir UGURAL Küçükçekmece (Bakırköy) Hakimliğine,

248. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (252424) Zekeriya UĞURLU Silvan (Diyarbakır) Hakimliğine,

249. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (252425) Fatih ULAŞAN Zonguldak Cumhuriyet Savcılığına,

250. Ankara C.Savcısı Adayı (252426) Mehmet Nurullah UNAN Bingöl Cumhuriyet Savcılığına,

251. Adana Hakim Adayı (252427) İbrahim UYANIK Milas (Bodrum) Hakimliğine,

252. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (252431) Okan YARAR Söke Hakimliğine,

253. İstanbul C.Savcısı Adayı (252432) Mehmet YASİNOĞLU Suşehri (Şebinkarahisar) Cumhuriyet

Savcılığına,

254. Bursa Hakim Adayı (252433) Selime YAVUZ BEYREK Yığılca (Düzce) Hakimliğine,

255. Kayseri C.Savcısı Adayı (252435) Gürkan YENİÇERİ Aksaray Cumhuriyet Savcılığına,

256. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (252436) Ercan YEREBAKAN Buldan (Denizli) Hakimliğine,

257. İstanbul Hakim Adayı (252437) Eser YEREBAKAN Şanlıurfa Hakimliğine,

258. Ankara C.Savcısı Adayı (252438) Halil İbrahim YILMAZ Gaziosmanpaşa (İstanbul) Cumhuriyet

Savcılığına,

259. Ankara C.Savcısı Adayı (252439) Mustafa Uğur YILMAZ İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığına,

260. Ankara Hakim Adayı (252440) Ebru YILMAZSOY Çayıralan (Boğazlıyan) Hakimliğine,

261. Ankara Hakim Adayı (252443) Ahmet ZENGİN Küçükçekmece (Bakırköy) Hakimliğine ad çekme usulü ile naklen atanmışlardır.

İdari Yargı Hakim Adayları

1. derecenin 3. kademesi (1440+4000) göstergesi ile;

1. Ankara Hakim Adayı (251877) Onur ÖZCAN İstanbul Vergi Mahkemesi Üyeliğine,

2. derecenin 1. kademesi (1155+3600) göstergesi ile;

2. Ankara Hakim Adayı (251597) Zübeyde Aysun DUMAN Danıştay Tetkik Hakimliğine,

3. derecenin 1. kademesi (1020+3000) göstergesi ile;

3. Ankara Hakim Adayı (251623) Selim GÖMENGİL Adana Vergi Mahkemesi Üyeliğine,

4. İstanbul Hakim Adayı (251765) Yusuf KUL Danıştay Tetkik Hakimliğine,

4. derecenin 2. kademesi (950+2300) göstergesi ile;

5. Ankara Hakim Adayı (251540) Ömer BATUR Danıştay Tetkik Hakimliğine,

6. Ankara Hakim Adayı (251656) Münir Sait KANDEMİR Danıştay Tetkik Hakimliğine,

7. Ankara Hakim Adayı (251769) Kaan KÜÇÜKAKYÜZ Danıştay Tetkik Hakimliğine,

8. Ankara Hakim Adayı (251821) Oğuzhan TEKİN İstanbul Vergi Mahkemesi Üyeliğine,

4. derecenin 1. kademesi (915+2300) göstergesi ile;

9. Ankara Hakim Adayı (143432) Cihat YİĞİT İstanbul İdare Mahkemesi Üyeliğine,

10. Ankara Hakim Adayı (173032) Muhammet ELMALI Danıştay Tetkik Hakimliğine,

11. Ankara Hakim Adayı (251557) Emrah CALAP Muğla Vergi Mahkemesi Üyeliğine,

12. Ankara Hakim Adayı (251739) Talat Giray KAYIRAN İstanbul İdare Mahkemesi Üyeliğine,

13. Ankara Hakim Adayı (251766) Galip KÜÇÜK Erzincan İdare Mahkemesi Üyeliğine,

14. Ankara Hakim Adayı (251774) Hilal KÜSMEZ GÜNAYDIN Danıştay Tetkik Hakimliğine,

15. İstanbul Hakim Adayı (251823) Resul UYANIK Şanlıurfa Vergi Mahkemesi Üyeliğine,

16. Ankara Hakim Adayı (251839) Şahin YALÇIN Danıştay Tetkik Hakimliğine,

5. derecenin 2. kademesi (865+2200) göstergesi ile;

17. Ankara Hakim Adayı (235061) Safa ERTÜRK Danıştay Tetkik Hakimliğine,

18. Ankara Hakim Adayı (251586) Süleyman DAGDELEN Konya Vergi Mahkemesi Üyeliğine,

19. Ankara Hakim Adayı (251626) Yasin GÜN İstanbul Vergi Mahkemesi Üyeliğine,

20. Ankara Hakim Adayı (251633) Osman Alper GÜVENÇ Danıştay Tetkik Hakimliğine,

21. Ankara Hakim Adayı (251749) Hafıze KİTAPÇI Danıştay Tetkik Hakimliğine,

5. derecenin 1. kademesi (835+2200) göstergesi ile;

22. Samsun Hakim Adayı (251544) Safa BAYIK Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine,

23. Ankara Hakim Adayı (251761) Faruk KOKSAL Ankara idare Mahkemesi Üyeliğine,

6. derecenin 2. kademesi (785+1600) göstergesi ile;

24. Ankara Hakim Adayı (182077) Mustafa ÖZDEMİR Kırıkkale İdare Mahkemesi Üyeliğine,

25. Ankara Hakim Adayı (251661) A1İ KARADAĞ Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine,

7. derecenin 1. kademesi (705+1500) göstergesi ile;

26. Ankara Hakim Adayı (251576) Mehmet Anıl ÇINAR Erzurum İdare Mahkemesi Üyeliğine,

27. Ankara Hakim Adayı (251594) Mehmet Tevfik DİNÇER Danıştay Tetkik Hakimliğine,

28. Ankara Hakim Adayı (251772) Tuğra KÜRKÇÜ Balıkesir İdare Mahkemesi Üyeliğine,

8. derecenin 2. kademesi (675+1300) göstergesi ile;

29. Ankara Hakim Adayı (229468) Nevzat ÖZTÜRK İzmir İdare Mahkemesi Üyeliğine,

30. Konya Hakim Adayı (251763) Ali Eren KÖSE Mardin İdare Mahkemesi Üyeliğine,

8. derecenin 1. kademesi (660+1300) göstergesi ile;

31. Konya Hakim Adayı (189603) Mehmet AYDIN Mardin Vergi Mahkemesi Üyeliğine,

32. Ankara Hakim Adayı (247786) Mahmut GÜNDOĞAN Kocaeli İdare Mahkemesi Üyeliğine,

33. Ankara Hakim Adayı (251471) Beyzanur ACAR Samsun İdare Mahkemesi Üyeliğine,

34. Ankara Hakim Adayı (251485) Ekrem AKDAĞ Danıştay Tetkik Hakimliğine,

35. Ankara Hakim Adayı (251487) Esra AKTAŞ Danıştay Tetkik Hakimliğine,

36. Ankara Hakim Adayı (251489) Kadriye ALTAY Danıştay Tetkik Hakimliğine,

37. Ankara Hakim Adayı (251491) Özcan ALTIN Adana idare Mahkemesi Üyeliğine,

38. İstanbul Hakim Adayı (251493) İbrahim ALTINDAĞ Danıştay Tetkik Hakimliğine,

39. Konya Hakim Adayı (251496) Selin ARDIÇ Danıştay Tetkik Hakimliğine,

40. Ankara Hakim Adayı (251505) Elanur ASLAN Van idare Mahkemesi Üyeliğine,

41. Ankara Hakim Adayı (251510) Berat ATALAN Danıştay Tetkik Hakimliğine,

42. İstanbul Hakim Adayı (251522) Mehmet AY Ankara idare Mahkemesi Üyeliğine,

43. Ankara Hakim Adayı (251525) Saadet AYDEMİR Danıştay Tetkik Hakimliğine,

44. Ankara Hakim Adayı (251539) Ahmet Furkan BAŞAR Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyeliğine,

45. Ankara Hakim Adayı (251546) Esin BİLGİ Danıştay Tetkik Hakimliğine,

46. Ankara Hakim Adayı (251549) Erdal BOZKURT Danıştay Tetkik Hakimliğine,

47. Samsun Hakim Adayı (251551) Onur Samet BOZTEPE Tokat İdare Mahkemesi Üyeliğine,

48. Ankara Hakim Adayı (251554) Furkan BUYAN İstanbul Vergi Mahkemesi Üyeliğine,

49. Ankara Hakim Adayı (251560) Özlem CANPOLAT ÇOLAKOĞLU Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine,

50. Ankara Hakim Adayı (251570) Mehmet ÇALIŞKAN Danıştay Tetkik Hakimliğine,

51. Ankara Hakim Adayı (251573) Buğra ÇETİN Danıştay Tetkik Hakimliğine,

52. Ankara Hakim Adayı (251578) Çağlar ÇOLAKOĞLU Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine,

53. Ankara Hakim Adayı (251581) Mücahit ÇUR Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyeliğine,

54. Anara Hakim Adayı (251587) Ömer DELİMEHMET Muğla İdare Mahkemesi Üyeliğine,

55. Konya Hakim Adayı (251600) Mehmet EKMEKÇİ Muğla İdare Mahkemesi Üyeliğine,

56. Ankara Hakim Adayı (251607) Yusuf ENGİN Hatay İdare Mahkemesi Üyeliğine,

57. Ankara Hakim Adayı (251611) Aysima ERDEM Danıştay Tetkik Hakimliğine,

58. Ankara Hakim Adayı (251614) Sema ERKEN Bursa Vergi Mahkemesi Üyeliğine,

59. İstanbul Hakim Adayı (251618) Furkan ESENLİK Van İdare Mahkemesi Üyeliğine,

60. Ankara Hakim Adayı (251620) Fatih ALBAYRAK Danıştay Tetkik Hakimliğine,

61. İstanbul Hakim Adayı (251622) Kaan GİRGİN Samsun Vergi Mahkemesi Üyeliğine,

62. Ankara Hakim Adayı (251632) Ufuk Utku GÜNDÜZ Danıştay Tetkik Hakimliğine,

63. Ankara Hakim Adayı (251635) İbrahim GÜZEL İzmir İdare Mahkemesi Üyeliğine,

64. Ankara Hakim Adayı (251638) Reyhan İŞKÜR Danıştay Tetkik Hakimliğine,

65. İstanbul Hakim Adayı (251644) Berna HAFIZOĞLU Danıştay Tetkik Hakimliğine,

66. Ankara Hakim Adayı (251653) Oğuzhan KALENDER Danıştay Tetkik Hakimliğine,

67. Ankara Hakim Adayı (251666) Yalçın KAYA Danıştay Tetkik Hakimliğine,

68. Ankara Hakim Adayı (251670) Özdem KAYA İzmir İdare Mahkemesi Üyeliğine,

69. Ankara Hakim Adayı (251742) Sena KELEŞ Konya Vergi Mahkemesi Üyeliğine,

70. Ankara Hakim Adayı (251745) Cihan KENRÜ Danıştay Tetkik Hakimliğine,

71. Ankara Hakim Adayı (251764) Muhammed Veysel KÖSE Danıştay Tetkik Hakimliğine,

72. Erzurum Hakim Adayı (251778) Sedat LALOĞLU İstanbul Vergi Mahkemesi Üyeliğine,

73. Ankara Hakim Adayı (251781) Cemal ÖNDER Erzincan İdare Mahkemesi Üyeliğine,

74. Samsun Hakim Adayı (251787) Oğuzhan ÖZDEMİR Danıştay Tetkik Hakimliğine,

75. Ankara Hakim Adayı (251795) Ubeydullah ÖZKAYA Danıştay Tetkik Hakimliğine,

76. Gaziantep Hakim Adayı (251801) Esat ÖZTOP Mersin Vergi Mahkemesi Üyeliğine,

77. Ankara Hakim Adayı (251804) Mehmet Emin SEVEN Danıştay Tetkik Hakimliğine,

78. Ankara Hakim Adayı (251806) Süleyman SEZER Danıştay Tetkik Hakimliğine,

79. Ankara Hakim Adayı (251808) Mustafa SOYLU Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyeliğine,

80. Konya Hakim Adayı (251811) Sümeyye SÖKMEN Kırıkkale Vergi Mahkemesi Üyeliğine,

81. Ankara Hakim Adayı (251812) Mustafa ŞAHİN Danıştay Tetkik Hakimliğine,

82. Ankara Hakim Adayı (251815) Vesile TAŞYAPAN Danıştay Tetkik Hakimliğine,

83. İzmir Hakim Adayı (251817) Ali ŞERBETÇİ Kocaeli İdare Mahkemesi Üyeliğine,

84. Gaziantep Hakim Adayı (251819) Hacı Mehmet TEÇİRLİ Danıştay Tetkik Hakimliğine,

85. Ankara Hakim Adayı (251826) Ahmet Mert VATANSEVER Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine,

86. Ankara Hakim Adayı (251830) Makbule YAKIŞIKLI Danıştay Tetkik Hakimliğine,

87. Ankara Hakim Adayı (251841) İmran YAŞAR Kocaeli İdare Mahkemesi Üyeliğine,

88. Ankara Hakim Adayı (251845) Şeyma YILDIRIM Van İdare Mahkemesi Üyeliğine,

89. Ankara Hakim Adayı (251848) Zekeriyya YILDIRIM Danıştay Tetkik Hakimliğine,

90. Ankara Hakim Adayı (251854) Muhammet YILDIZ Danıştay Tetkik Hakimliğine,

91. Ankara Hakim Adayı (251861) Berşan Berk YILMAZ Danıştay Tetkik Hakimliğine,

92. Ankara Hakim Adayı (251864) Büşra YILMAZ Danıştay Tetkik Hakimliğine,

93. Ankara Hakim Adayı (251871) Zeynep YILMAZ Danıştay Tetkik Hakimliğine,

94. Ankara Hakim Adayı (251875) Murat Hakan YÜKSEL Danıştay Tetkik Hakimliğine,

95. Ankara Hakim Adayı (252751) Ayşe Nur KARA Adana İdare Mahkemesi Üyeliğine,

96. Ankara Hakim Adayı (252752) Osman CEYLAN Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine,

Ad çekme usulü ile naklen atanmışlardır.