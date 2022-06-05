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Yaşam Hakim odasında ölü olarak bulundu
Yaşam

Hakim odasında ölü olarak bulundu

Afyonkarahisar adliyesindeki odasında kalp krizi geçiren 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi Hulisi Tahir İlgenli, hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-06-05 20:18:00 -
Hakim odasında ölü olarak bulundu

Afyonkarahisar adliyesinde bir hakim odasında ölü bulundu. Yapılan ilk tespitlerde hakimin kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi.

Afyonkarahisar'da 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi Hulisi Tahir İlgenli, adliyedeki odasında ölü bulundu. İlgenli'yi, adliye personeli odasındaki masada hareketsiz yattığını görmesi üzerine durumu polise bildirildi. Olay yerine gelen acil servis ekipleri İlgenli'nin öldüğünü belirledi.

Kalp krizinden öldüğü belirlendi

Olay yeri inceleme ekipleri de odada inceleme yaptı. Cenazesi Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan İlgenli'nin ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

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