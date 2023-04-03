Hakim karşısına çıkacak! Trump New York’a hareket etti

Florida’daki Palm Beach Uluslararası Havaalanı’na konvoy ile giden Trump, yol kenarında bekleyen destekçilerinin sevgi gösterisi ile New York'a uğurlandı. Trump, üzerinde soyadının yazılı olduğu özel Boeing 757 tipi uçak ile New York’a havalandı. Hakkında ceza davası açılan ilk ABD Başkanı olan Trump’ın New York'taki LaGuardia Havaalanı’na yerel saatle 15.00 civarında inmesi bekleniyor. Trump’ın geceyi New York’taki Trump Towers’ta geçireceği açıklandı. İddianame gizli tutulduğu için Trump hakkındaki suçlamaların niteliği bilinmiyor. Mahkemeye çıkmasının hemen ardından Florida'ya dönmeyi planladığı ifade edilen Trump’ın Florida’da halka açık bir konuşma yapması bekleniyor.

Trump Towers ve mahkemenin bulunduğu bölgede güvenlik önlemleri artırıldı

Mahkeme öncesi Trump’ın konaklayacağı Trump Towers ve hakim karşısına çıkacağı mahkeme salonunun bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. New York Belediye Başkanı Eric Adams düzenlediği basın toplantısında, söz konusu mahkeme nedeniyle “belirli, inandırıcı bir tehdit" olmadığını belirterek, New Yorklulara "düzenli faaliyetlerine devam etmeleri” çağrısında bulundu. Trump için New York'a gelmeyi düşünenleri uyaran Adams, "New York bizim evimiz, yersiz öfkenizin oyun alanı değil. ABD’nin en güvenli büyük kentine sahibiz, çünkü New York'ta hukukun üstünlüğüne saygı duyuyoruz" dedi.

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