ATV ekranlarında yayımlanacak olan Hakim dizisinin konusu, oyuncu kadrosu araştırılmaya başlandı. Peki, Hakim dizisi ilk bölüm ne zaman?

Hakim dizisi oyuncuları kimdir, karakterleri kim? Hakim oyuncu kadrosu!

'Your Honor' dizisinin uyarlaması olan Hakim, Limon Film imzası taşıyor. Hakim dizisi; bir hakimin, oğlunun bir suça karışmasının ardından çocuğunu koruyabilmek adına verdiği mücadeleyi, içine düştüğü zor durumu anlatıyor.

Dizinin ilk bölümünün ne zaman ekranlara geleceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Hakim dizisinin başrolünde Erdal Beşikçioğlu rol alıyor.

Dizide Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan ve İlayda Alişan gibi isimler yer alacak.

Your Honor, ABD'de 10 bölüm olarak yayımlandı ve büyük yankı uyandırdı. Bu sebeple Hakim dizisinin ilk bölümü merakla bekleniyor.