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Dünya Hakim davasına bakmadığı Müslüman kadından yıllar sonra özür diledi
Dünya

Hakim davasına bakmadığı Müslüman kadından yıllar sonra özür diledi

Kanada'nın Quebec eyaletinde yargıç Eliana Marengo başörtüsü nedeniyle davasına bakmadığı Rania El-Alloul’dan 5 yıl sonra özür diledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 02:52:00 -
Hakim davasına bakmadığı Müslüman kadından yıllar sonra özür diledi

Quebec eyaletindeki hakimlerin en üst disiplin organı olan Quebec Yargı Konseyi üyeleri davasına bakılmayan Müslüman kadın Rania El-Alloul ile bir toplantı gerçekleştirdi. Konsey üyelerinin önünde özür dilediği metni okuyan Hakim Eliana Marengo, El-Alloul'dan başörtüsünü çıkarmasını istemekle hata yaptığını ve saygısızlık yapmak istemediğini belirterek özür diledi.

Marengo, El-Alloul'un başörtüsünü o sırada yasak olan şapka ya da güneş gözlüğü gibi bir kural olarak algıladığını, inançlara saygısızlık etmek istemediğini belirterek özürlerini sundu. Rania El-Alloul da Hakem Marengo'nun özrünü kabul ettiğini belirtti..

Başörtüsünü gerekçe göstererek davaya bakmamıştı

Nisan 2015'te Kanada'nın Montreal kentinde hakim Marengo, trafik suçu sebebiyle duruşmaya gelen davalı Müslüman kadının başörtülü olmasını gerekçe göstererek duruşmaya katılmama kararı almıştı.

Marengo, mahkemelerin laik olduğunu; şapka, güneş gözlüğü ve başörtüsü takılamayacağını gerekçe göstermişti.

Hakim Marengo Müslüman kadına iki seçenek sunmuştu; bunlardan biri başörtüsünü çıkarmak, diğeri de avukatını davaya sokmak. El-Alloul, avukat parasına sahip olmadığı ve başörtüsünü çıkarmayı reddettiği için davasına bakılamamıştı. Olay sonrası Kanada Başbakanı Justin Trudeau başta olmak üzere El-Alloul'a büyük bir destek verilmişti.

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