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Hakim açıkladı! Eylül cinayetinde korkunç detay

Zonguldak Seçim Kurulu Başkanı ve Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim Huriye Gülen, geçtiğimiz günlerde cansız bedeni bir elektrik direğinin altında bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara cinayeti ile ilgili çok çarpıcı sözler söyledi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:29
Hakim açıkladı! Eylül cinayetinde korkunç detay

Zonguldak Seçim Kurulu Başkanı ve Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim Huriye Gülen, Ankara'da 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesiyle ilgili, "Önce hayvandan başlıyorlar sonra insana yöneliyorlar. Bu kadar ahlaksızlar. Her canın önemli olduğu çocuklara öğretilmiş olsa bu sancılar yaşanmaz" dedi.

Gülen, Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan bir hafta sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara olayına çok üzüldüğünü söyledi. Hakim Gülen her canın önemli olduğunun çocuklara öğretilmesi gerektiğini belirterek, şöyle dedi:

"Gerçekten çok kötü durum Eylül kızımızın başına gelen. Adam daha önce de köpeğe tecavüz etmiş düşünün. Önce hayvandan başlıyorlar sonra insana yöneliyorlar. Bu kadar ahlaksızlar. Her canın önemli olduğu çocuklara öğretilmiş olsa bu sancılar yaşanmaz. Her canlı, bitkiler, insanlar, hayvanlar birini diğerinden üstün kılmayacaksın. Biri diğerine hizmet ediyor. Doğal dengeyi sağlamak için herkes elinden geleni yapmalı."

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:29
  1. Ankara
  2. Zonguldak
  3. eylül
  4. eylül yağlıkara

YORUM YAZ

  • emin abdulhamidemin abdulhamid4 sa önce
    Bu ne demek şimdi? Bu şeytanları dizginlemenin tek yolu var İDAM! Eğer o cinsi bozuk vahşi yaratıklar işin sonunda asılarak gebertileceğini bilse, zevkle çocuk öldüremez, gebereceğini bilse aklından bile geçiremez çünki bu namussuzların KENDİ CANI TATTLI! İDAMı neden hala getirmiyorsunuz? daha kaç çocuğun kirletilip toprak altına eşelenmesi gerek?Bir de tutturmuşlar hakimiyet milletindir diye!!!!
  • YorumcuYorumcu2 sa önce
    Türkiye'deki organ mafyasını gizliyorlar , tecavüz ayağına bu uluslar arası mafyanın faliyetlerini gizliyorlar, ölen kızın organları tammı araştırdılarmı? Bizim gibi az gelişmiş ülkelerden giden organları yurtdışından herkes biliyor, Birtek bizim medyamız yazmaz bunları, tecavüz nedense daha mantıklı geliyor...
  • YusufYusuf4 sa önce
    Cocuklara her canin onemini anlatmak ile olmaz bunlar hastalikli insanlar toplumdan dezenfekte edilmesi gereken insanlar bunlar hic bir zaman duzelmicek olan insanlar. Yuce Allah ey akil sahipleri kisasta sizin icin hayat vardir umulur ki sakinirsiniz diyor.idam sart hemde naklen tum televizyonlarda ya deyilse pu sapik piskopatlarin ardi arkasi kesilmez.
  • yazıYORUMyazıYORUM4 sa önce
    Böyle pisliklere idamda yetmez, bunları bir deliğe tıkıp pis bedenlerinden her gün bir parça kopartacaksın. Acı çekmenin ne demek olduğunu nefes aldıkları her saniye bu pisliklere hissettirmeden canlarını almayacaksın!
  • HülyaHülya3 sa önce
    Dün Bekir Bozdağ açıklamasında ,kastrasyon uygulayacağız diyordu.Kastrasyonu ,tecavüzü işledikten sonra değil,ruhi sapıklık başgösterdiğinde uygularsanız çözüm olabilir.Minicik bedenler bu travmalarla yüzleştikten sonra,anlamını yitirir.
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