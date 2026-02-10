  • İSTANBUL
Herkesi ilgilendiren kararlar: Bağışıklık kalkanında 4 kritik gedik... Uzmanlar alarm verdi
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Herkesi ilgilendiren kararlar: Bağışıklık kalkanında 4 kritik gedik... Uzmanlar alarm verdi

Malum kış aylarının verdiği etki ile hastalıklar sıklaşmaya başladı.

Herkesi ilgilendiren kararlar: Bağışıklık kalkanında 4 kritik gedik... Uzmanlar alarm verdi

Okul döneminde kapalı alanlarda artan temas, çocuklarda bulaşıcı hastalık riskini zirveye taşıdı. Uluslararası uzmanlar, bağışıklığı korumak için beslenme ve uyku düzenine dair kritik uyarılarda bulundu.

Herkesi ilgilendiren kararlar: Bağışıklık kalkanında 4 kritik gedik... Uzmanlar alarm verdi

Okulların açılmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci kapalı sınıflarda uzun saatler geçirmeye başladı. Bu durum, mevsimsel geçişlerle birleştiğinde çocuk sağlığını doğrudan tehdit eden bir tabloyu beraberinde getirdi.

Herkesi ilgilendiren kararlar: Bağışıklık kalkanında 4 kritik gedik... Uzmanlar alarm verdi

Dünya genelinde çocuk sağlığı üzerine çalışmalar yürüten otoriteler, eğitim sürecinde fiziksel direncin düşmemesi adına uygulanması gereken stratejileri paylaştı.

Herkesi ilgilendiren kararlar: Bağışıklık kalkanında 4 kritik gedik... Uzmanlar alarm verdi

1. Mikroorganizma Transferine Karşı El Hijyeni Okul ortamında en büyük risk faktörünü yüzey teması oluşturdu. Mayo Clinic Çocuk Merkezi'nden Dr. Pritish Tosh, viral enfeksiyonların yayılmasını engellemenin ilk yolunun doğru el yıkama alışkanlığı olduğunu vurguladı.

Herkesi ilgilendiren kararlar: Bağışıklık kalkanında 4 kritik gedik... Uzmanlar alarm verdi

Dr. Tosh, sabunla en az 20 saniye süren yıkama işleminin, enfeksiyon zincirini kırmada temel rol oynadığını ifade etti.

Herkesi ilgilendiren kararlar: Bağışıklık kalkanında 4 kritik gedik... Uzmanlar alarm verdi

2. Kaliteli Uyku ve Sitokin Üretimi Bağışıklık sisteminin kendini yenilemesi için uykunun hayati önem taşıdığı kaydedildi. Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi (AASM) üyesi Dr. Shalini Paruthi, okul çağındaki çocukların günde en az 9-11 saat uyuması gerektiğini belirtti.

Herkesi ilgilendiren kararlar: Bağışıklık kalkanında 4 kritik gedik... Uzmanlar alarm verdi

Dr. Paruthi, uyku sırasında salgılanan sitokin proteinlerinin enfeksiyonlarla savaşta ordu görevi gördüğünü, uykusuzluğun ise bu savunma hattını çökerttiğini dile getirdi.

Herkesi ilgilendiren kararlar: Bağışıklık kalkanında 4 kritik gedik... Uzmanlar alarm verdi

3. D Vitamini ve Beslenme Dengesi Beslenme alışkanlıklarının sadece büyüme değil, koruma kalkanı oluşturma üzerine kurgulanması gerektiği aktarıldı. Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'ndan beslenme uzmanı Dr. Walter Willett, işlenmiş şeker kullanımının bağışıklık hücrelerinin yanıt verme hızını yavaşlattığını savundu.

Herkesi ilgilendiren kararlar: Bağışıklık kalkanında 4 kritik gedik... Uzmanlar alarm verdi

4. Havalandırma ve Ortam Koşulları Sınıf içindeki hava kalitesinin düşmesi, damlacık yoluyla bulaşan hastalıkların yayılma hızını artırdı. Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi’nden Dr. Amesh Adalja, ders aralarında sınıfların çapraz havalandırma yöntemiyle tazelenmesinin önemine değindi.

