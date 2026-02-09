  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Aktüel Zabıta memuru tutuklandı! CHP’li belediyede rüşvet skandalı
Aktüel

Zabıta memuru tutuklandı! CHP’li belediyede rüşvet skandalı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Zabıta memuru tutuklandı! CHP’li belediyede rüşvet skandalı

Bakırköy’de bir otel sahibinden ruhsat işlemleri karşılığında rüşvet aldığı iddia edilen belediye zabıta memuru, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bakırköy’de belediyede görevli bir zabıta memuru hakkında ortaya atılan rüşvet iddiası yargıya taşındı. Bakırköy Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapan B.Y.'nin Bakırköy'de bir otelin sahibi olan A.İ.'den ruhsat işlemleri için rüşvet aldığı iddia edilmişti.

 

 

Yapılan tespitler üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne verilen talimat doğrultusunda şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan zabıta memuru B.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

