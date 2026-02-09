Zabıta memuru tutuklandı! CHP’li belediyede rüşvet skandalı
Bakırköy’de bir otel sahibinden ruhsat işlemleri karşılığında rüşvet aldığı iddia edilen belediye zabıta memuru, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bakırköy’de belediyede görevli bir zabıta memuru hakkında ortaya atılan rüşvet iddiası yargıya taşındı. Bakırköy Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapan B.Y.'nin Bakırköy'de bir otelin sahibi olan A.İ.'den ruhsat işlemleri için rüşvet aldığı iddia edilmişti.
Yapılan tespitler üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne verilen talimat doğrultusunda şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan zabıta memuru B.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
