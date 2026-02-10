  • İSTANBUL
Dünya
3
Yeniakit Publisher
Bunlarda hiç vicdan yok! Namaz kılan grubu tekme tokat dövdüler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bunlarda hiç vicdan yok! Namaz kılan grubu tekme tokat dövdüler

Avustralya'da İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyaretine karşı düzenlenen protestolara polis şiddeti damga vurdu. Sosyal medyada paylaşılan ve dünya gündemine oturan şok görüntülerde; polisin, kendilerine hiçbir tehdit oluşturmayan ve sessizce namaz kılan bir grup Müslümanı adeta birer suçlu gibi darbederek yaka paça gözaltına aldığı görüldü. İbadet halindeki insanları yerlerde sürükleyen polisin bu "orantısız ve tahrik edici" müdahalesi, Sidney sokaklarında tansiyonu zirveye çıkardı.

#1
Foto - Bunlarda hiç vicdan yok! Namaz kılan grubu tekme tokat dövdüler

Avustralya'nın Sidney kenti, son yılların en çok tartışılacak polis müdahalesine sahne oldu. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ülkeye gelişini protesto etmek amacıyla Sidney Belediye Binası önünde toplanan binlerce kişi, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Olayın en çok tepki çeken anı ise, namaz kılan bir grup Müslüman protestocuya polisin yaptığı müdahale oldu. Görgü tanıklarının ifadelerine ve sosyal medyada yayılan görüntülere göre; gösterilerin yapıldığı alanın yakınında cemaatle birlikte namaz kılan bir grup Müslüman erkek, polisin hedefi oldu. Polis ekipleri, ibadet halindeki grubu zorla yerden kaldırarak sürüklemeye başladı. Namazı bozdurmak amacıyla yapılan bu fiziksel müdahale, çevredeki protestocuların büyük tepkisini çekti.

#2
Foto - Bunlarda hiç vicdan yok! Namaz kılan grubu tekme tokat dövdüler

Herzog'un ziyaretine karşı düzenlenen yürüyüşe geçmek isteyen kalabalığa polis biber gazıyla müdahale etti. Sidney Emniyeti'nden yapılan açıklamada, "kamu düzenini bozdukları" gerekçesiyle en az 27 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Ancak polisin özellikle namaz kılanları hedef alması, Avustralya'daki sivil toplum kuruluşları ve Müslüman toplumu tarafından "inanç özgürlüğüne vurulmuş ağır bir darbe" olarak nitelendirildi.

