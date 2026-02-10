Bunlarda hiç vicdan yok! Namaz kılan grubu tekme tokat dövdüler

Avustralya'nın Sidney kenti, son yılların en çok tartışılacak polis müdahalesine sahne oldu. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ülkeye gelişini protesto etmek amacıyla Sidney Belediye Binası önünde toplanan binlerce kişi, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Olayın en çok tepki çeken anı ise, namaz kılan bir grup Müslüman protestocuya polisin yaptığı müdahale oldu. Görgü tanıklarının ifadelerine ve sosyal medyada yayılan görüntülere göre; gösterilerin yapıldığı alanın yakınında cemaatle birlikte namaz kılan bir grup Müslüman erkek, polisin hedefi oldu. Polis ekipleri, ibadet halindeki grubu zorla yerden kaldırarak sürüklemeye başladı. Namazı bozdurmak amacıyla yapılan bu fiziksel müdahale, çevredeki protestocuların büyük tepkisini çekti.