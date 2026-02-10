Bunlarda hiç vicdan yok! Namaz kılan grubu tekme tokat dövdüler
Avustralya'da İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyaretine karşı düzenlenen protestolara polis şiddeti damga vurdu. Sosyal medyada paylaşılan ve dünya gündemine oturan şok görüntülerde; polisin, kendilerine hiçbir tehdit oluşturmayan ve sessizce namaz kılan bir grup Müslümanı adeta birer suçlu gibi darbederek yaka paça gözaltına aldığı görüldü. İbadet halindeki insanları yerlerde sürükleyen polisin bu "orantısız ve tahrik edici" müdahalesi, Sidney sokaklarında tansiyonu zirveye çıkardı.