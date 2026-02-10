  • İSTANBUL
Yaşam

Kalabalık grup bir kişiyi acımasızca dövdü!

Arnavutköy’de bir kişinin kalabalık bir grup tarafından tekme ve yumruklarla darbedildiği anlar, çevredeki vatandaşların tepkilerine rağmen saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Arnavutköy’de görenleri şaşkına çeviren bir saldırı yaşandı. Olay, akşam saat 17.00 sıralarında Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde gerçekleşti. Bir grup, henüz bilinmeyen bir nedenle bir kişiye saldırdı. Şahıslar aralarına aldıkları kişiye tekme, tokat ve yumruklarla dövdü. O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bazı vatandaşların tepki göstererek ‘bir kişiye bu kadar kişi saldırır mı ? ‘ dediği görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahısları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

 

Bir kişinin belinde silah vardı!

Öte yandan olayda şahsa saldıran kişiler arasında bir kişinin belinde silah olduğu ve zaman zaman elini beline götürdüğü de görüldü. Polis ekipleri şahısların kimliğini tespit etmeye yönelik çalışmalar başlattı.

