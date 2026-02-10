  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bilal Erdoğan’dan dünyaya barış vizyonu: "Başkasına yapılan yatırım aslında kendimize yatırımdır" Batı Şeria’da ‘ilhak’ alarmı! Türkiye ve 7 ülke soykırımcı İsrail'in ipini çekti! CHP’li Özgür Özel’in küfür ederek istifa ettirdiği Mesut Özarslan: ‘Allah Mansur Yavaş'ı da kurtarsın' Rusya'dan Filistin açıklaması Gemiden Gemiye Transfer ve Ham Petrol Yüklemesi Yapılabilen Dünyadaki Tek Terminal Fırıldak siyasetin sembol ismi Cemal Enginyurt kendi annesine küfredilince verdiği tepki olay oldu Somali Adalet Bakanı Sheikhali 'Bize söz verdiler eyleme geçtiler' CHP’lilerin acziyetine bakın: Küfürbaz Özgür'ü savunmak için kırk takla attı! CHP’li Başkan yine Phuket tatiline gidebilir! İşçiler yeniden greve gitti Erman Toroğlu hakkında flaş soruşturma!
Dünya Pasaportlardaki Filistin Devleti mührü İsrail'i karıştırdı
Dünya

Pasaportlardaki Filistin Devleti mührü İsrail'i karıştırdı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Pasaportlardaki Filistin Devleti mührü İsrail'i karıştırdı

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısının yeniden açılmasının ardından, kapıdan geçenlerin pasaportlarına “Filistin Devleti” ibaresi bulunan mühür vurulduğu iddiası İsrail’de ciddi bir siyasi tartışmayı tetikledi. Güvenlik bürokrasisi ile hükümet arasındaki görüş ayrılıkları kamuoyuna yansırken, muhalefetten sert tepkiler geldi.

İsrail'de geçen hafta geçişlere yeniden açılan Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı kullananların pasaportlarına "Filistin Devleti" mührünün vurulması tartışmalara neden oldu.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, 8 Şubat Pazar günü düzenlenen İsrail güvenlik kabinesinde, aşırı sağcı Yerleşim Bakanı Orit Strock, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini'ye Refah'tan geçenlerin pasaportlarına vurulan mührü sordu.

Zini, Refah geçişini kullananların pasaportlarına "Filistin Devleti" mührünün vurulduğunu doğruladı.

Siyasi kaynaklara göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Filistin Devleti" mührünün kullanılmasına itiraz ederek mührün "Gazze Barış Kurulu" şeklinde değiştirilmesini istedi.

Şabak ise basının konuya ilişkin açıklama talebine, "Kapalı görüşmelerde söylenenler hakkında yorum yapmayacağız." yanıtını verdi.

Bu konu İsrail siyasetinde tartışmaları beraberinde getirdi.

Ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın lideri Yair Lapid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bininci kez söylüyorum, Türkiye, Katar ve Filistin Yönetimi yerine, Mısır önümüzdeki 15 yıl boyunca Gazze'yi bizimle yakın güvenlik işbirliği içinde yönetmeliydi. İsrail'in Mısır seçeneğinden vazgeçmesi stratejik bir körlük ve gelecek nesillerin feryadı niteliğindedir." iddiasında bulundu.

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett ise, "(Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben-Gvir, (Maliye Bakanı Bezalel) Smotrich ve Likud hükümeti Filistin devletini kurdu. Biz de bu zararı onaracağız." ifadesini kullandı.

Geçen hafta, Filistinli teknokratlardan oluşan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin Filistin Yönetimi'nin amblemini yeni logo olarak kullanması tartışmalara neden olmuştu.

'ABD'nin bombaları hala Filistinli katlediyor'
'ABD'nin bombaları hala Filistinli katlediyor'

Dünya

'ABD'nin bombaları hala Filistinli katlediyor'

Katillerde skandal bitmiyor! Filistinli esir askeri üste vuruldu
Katillerde skandal bitmiyor! Filistinli esir askeri üste vuruldu

Dünya

Katillerde skandal bitmiyor! Filistinli esir askeri üste vuruldu

Gaspçı İsrail'den bir vahşet daha! 81 yaşındaki görme engelli Filistinliyi darbetti
Gaspçı İsrail'den bir vahşet daha! 81 yaşındaki görme engelli Filistinliyi darbetti

Dünya

Gaspçı İsrail'den bir vahşet daha! 81 yaşındaki görme engelli Filistinliyi darbetti

Rusya'dan Filistin açıklaması
Rusya'dan Filistin açıklaması

Dünya

Rusya'dan Filistin açıklaması

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23