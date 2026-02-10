  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
TÜİK açıkladı: İnşaat maliyeti arttı
Giriş Tarihi:

TÜİK açıkladı: İnşaat maliyeti arttı

Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayında inşaat maliyetinin yıllık yüzde 24,50, aylık yüzde 1,17 arttığını duyurdu.

#1
Foto - TÜİK açıkladı: İnşaat maliyeti arttı

TÜİK, Aralık 2025 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

#2
Foto - TÜİK açıkladı: İnşaat maliyeti arttı

Buna göre, inşaat maliyeti aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,50 arttı

#3
Foto - TÜİK açıkladı: İnşaat maliyeti arttı

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,22 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,06 arttı.

#4
Foto - TÜİK açıkladı: İnşaat maliyeti arttı

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 21,47, işçilik endeksi yüzde 30,67 arttı.

#5
Foto - TÜİK açıkladı: İnşaat maliyeti arttı

Bina inşaatı maliyeti, bir önceki aya göre yüzde 1,52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,55 arttı.

#6
Foto - TÜİK açıkladı: İnşaat maliyeti arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyeti bir önceki aya göre yüzde 0,03, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 24,37 arttı.

