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Spor

Hakemler açıklandı

Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 14:53:00 -
Hakemler açıklandı

Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 5. haftasındaki mücadeleleri yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Vavacars Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek

20.00 Altay-Göztepe: Halil Umut Meler

18 Eylül Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep: Atilla Karaoğlan

16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Mete Kalkavan

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

19.00 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır

19 Eylül Pazar:

13.30 GZT Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan

16.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Fırat Aydınus

19.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor: Alper Ulusoy

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