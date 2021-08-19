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Dünya Hakem maçta silah çekti! Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı
Dünya

Hakem maçta silah çekti! Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı

Orta Amerika ülkelerinden Honduras'ta oyuncular ve taraftarlar tarafından linç edileceğini düşünen hakem, silah çekti. Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 00:29:00 - 2021-08-19 00:34:38

Honduras’ta oynanan amatör küme futbol maçının ardından maçı yöneten hakem taraftarlar tarafından linç edileceğini düşünerek silah çekerek kendisini korumaya çalıştı.

Hakem silahını çekti

Orta Amerika ülkelerinden Honduras’ın La Jigua eyaletinin Copan kentinde geçtiğimiz hafta sonu oynanan amatör küme futbol maçı ilginç görüntülere sahne oldu. Verdiği kararlar beğenilmeyen maçın hakemi son düdüğün ardından oyuncular ve taraftarların kendisini linç edeceğini düşünerek, silahını çekerek kendisini korumaya çalıştı.

Hakemin silahı şortunda taşıdığı tahmin edilirken, hakemin silahlı görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Olayda her hangi bir saldırı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

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